Мошенница из Владивостока обманула 81-летнего слепого денежной реформой и поменяла почти полмиллиона на фальшивки

Полиция предупреждает – во Владивостоке орудует мошенница, которая представляется социальным работником. На уловку такой женщины попался 81-летний инвалид по зрению.

Она подошла к нему на улице с тревожным сообщением. Сказала деду о том, что в России начинается денежная реформа, поэтому ей нужно переписать номера купюр его наличных, зарегистрировать их и поставить на учет. Пожилой мужчина доверился, ведь перед ним был соцработник. Поэтому, не почуяв подвоха, он повел ее к себе домой.

Проконтролировать действия мошенницы он мог только на слух. Ему показалось, что женщина, действительно, взяла деньги, переписала их номера и вернула всю сумму обратно. Незнакомка даже оставила ему квитанцию, после чего ушла.

Лишь на следующий день пенсионер все же решил проверить свои сбережения. Так как слепой мужчина не мог самостоятельно с этим справиться, попросил о помощи родственника. Он-то и озвучил жестокую правду – вместо 405 тысяч настоящих рублей были фальшивки.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. -Санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Личность подозреваемой пока не установлена. Будьте бдительны.