2019-10-27T12:42:20+03:00
Общество

«Я хотел победить и победил»: спортсмен из Приморья вошел в десятку лучших сапсерферов мира

Международный чемпионат ICF SUP World Championship прошел в Китае
Кристина ГРИН
Поделиться:
Евгений Черненко, известный в Находке инструктор по сапсерфингуЕвгений Черненко, известный в Находке инструктор по сапсерфингуФото: Предоставлено героем публикации
Изменить размер текста:

Евгений Черненко, известный в Находке инструктор по сапсерфингу. Он в свое время положил начало сап-движению в городе. Уже в 2017 получил сертификат инструктора по обучению новичков по версии ISA (international surfing association). Его уровень подготовки и профессионализм помогли войти в десятку лучших на международном чемпионате ICF SUP World Championship.

Он проходил в Китае с 24 по 27 октября. Как и принято на таких масштабных мероприятиях, соревнование было разделено на категории. Евгений принимал участие в двух: спринте и гонках на надувных досках. Спортсмен до сих пор находится за границей, но он радушно согласился рассказать о своих впечатлениях.

- У организаторов колоссальный опыт проведения подобных соревнований. Все проходит четко по расписанию. Выступать на мероприятии такого уровня, конечно, сложно, потому что все соперники – спортсмены, у которых большой опыт. Огромный плюс в том, что соревнования абсолютно открытые. Для того, чтобы попасть сюда, не нужно было проходить какой-то региональный этап, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Евгений Черненко. - Я, разумеется, хотел победить и, на мой взгляд, победил. Как оказалось, за моим выступлением следило много людей. Из-за этого мне казалось, что я представляю Россию, а не себя. Хочу сказать спасибо своей любимой жене Марине. Без нее ничего бы не получилось. Она никогда во мне не сомневалась и всегда поддерживала меня.

Редакция «КП» поздравляет Евгения с победой и желает успехов во всех начинаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Смертельный удар в спину: владивостокский Отелло ответит в суде за убийство соперника
Приморье потратит 50 миллионов рублей на новогодние подарки для детей
«Надежных попутчиков по жизни»: Олег Кожемяко поздравил работников автомобильного транспорта с профессиональным праздником
Парень из Уссурийска нашел телефон и теперь может лишиться свободы на 6 лет
Букет из воблы подарили благодарные зрители Настасье Самбурской во Владивостоке
Сладкой парочке, которая занималась развратом в самолете «Москва-Владивосток, грозит до 15 суток ареста
Погода во Владивостоке на 27 октября 2019 года: утром до +3 градусов, без осадков
Раскрылась тайна военного самолета, якобы приземлившегося на трассе в Приморье
Виновник аварии отказался дышать в алкотестер: «Лексус» выехал на встречку и столкнулся с «Рэндж Ровером» в Приморье
Был одет в школьную форму: голубоглазого мальчика ищут в Приморье уже три дня
Суд избрал меру пресечения для приморского педофила - 2 месяца под стражей
Молодой приморец устанавливал потолки и прикарманивал вещи
Сразу три предупреждения об опасной погоде выпустили федеральные синоптики для приморских жителей
Приют для брошенных гималайских медведей открыли в Приморском крае
Осень, ты ли это? Синоптики уточнили, когда на Владивосток обрушатся мощные грозовые ливни
Фонд «Восточный Порт» открыл во Врангеле клуб «Активное долголетие»
Один раз сделал это в бутике, второй – в баре, теперь житель Владивостока поедет на нары
Для владивостокцев, сортирующих мусор, могут уменьшить тариф: в городе открылся первый пункт вторсырья
Школа Владивостока, в которой дети сидят на уроках в куртках и шапках, достучалась до властей
Разгневанные прохожие связали педофила, напавшего на маленькую девочку, и повалили на землю со спущенными трусами
Супруга Олега Кожемяко в очередной раз попала в рейтинг богатейших женщин России
Маленького любителя вольной жизни разыскивают в Приморье
Ни себе ни людям: пьяный угонщик разбил чужую машину, решив покататься
Приморское отделение «Единой России» ждет тотальная чистка от Олега Кожемяко
"Хватит ныть! Вы хотя бы в теплой машине едете, а не в холодном автобусе": жители Владивостока об утренних пробках
Показал, как наносил удары ножом: следователи задержали подозреваемого в убийстве владивостокца
Не выезжайте на летней резине. Потенциально опасную погоду определили синоптики в Приморье
Спасательные и аварийные службы Приморья готовятся к возможным ЧС из-за непогоды
Гейзер во дворе: большегруз проломил асфальт и повредил водопровод во Владивостоке