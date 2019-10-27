«Я хотел победить и победил»: спортсмен из Приморья вошел в десятку лучших сапсерферов мира

Евгений Черненко, известный в Находке инструктор по сапсерфингу. Он в свое время положил начало сап-движению в городе. Уже в 2017 получил сертификат инструктора по обучению новичков по версии ISA (international surfing association). Его уровень подготовки и профессионализм помогли войти в десятку лучших на международном чемпионате ICF SUP World Championship.

Он проходил в Китае с 24 по 27 октября. Как и принято на таких масштабных мероприятиях, соревнование было разделено на категории. Евгений принимал участие в двух: спринте и гонках на надувных досках. Спортсмен до сих пор находится за границей, но он радушно согласился рассказать о своих впечатлениях.

- У организаторов колоссальный опыт проведения подобных соревнований. Все проходит четко по расписанию. Выступать на мероприятии такого уровня, конечно, сложно, потому что все соперники – спортсмены, у которых большой опыт. Огромный плюс в том, что соревнования абсолютно открытые. Для того, чтобы попасть сюда, не нужно было проходить какой-то региональный этап, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Евгений Черненко. - Я, разумеется, хотел победить и, на мой взгляд, победил. Как оказалось, за моим выступлением следило много людей. Из-за этого мне казалось, что я представляю Россию, а не себя. Хочу сказать спасибо своей любимой жене Марине. Без нее ничего бы не получилось. Она никогда во мне не сомневалась и всегда поддерживала меня.

Редакция «КП» поздравляет Евгения с победой и желает успехов во всех начинаниях.