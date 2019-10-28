Ухудшение погоды передают народные синоптики в Приморье

В ночь с 28 на 29 октября, по прогнозу народных синоптиков, в Приморье ожидается ухудшение погодных условий. По краю пройдут дожди различной степени мощности – от небольших до сильных. Из-за положительного температурного фона, только в некоторых местах осадки будут твердыми, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Маглипогода».

Ближайшей ночью через край, согласно данным синоптиков-любителей, будет проходить холодный фронт циклона, передвигающийся с Амурской области на Хабаровский край. В связи с этим на большей части Приморья ожидается пасмурная погода. Помимо осадков ударят грозы и усилится ветер. Температура воздуха станет от +1 градуса на севере края до +13 градусов на юге.

- В связи с положительными значениями осадки ожидаются в основном в жидкой форме, но местами возможен снег с дождем, на перевалах мокрый снег. В общем ситуация очень будет похожа на прошлое ухудшение, только осадков будет меньше, - рассказывает представитель портала «Маглипогода».

К среде, 30 октября, по мнению народных метеорологов, осадки прекратятся, и в регионе установится солнечная и сухая погода. В четверг будет также малооблачно, воздух прогреется от +10 до +19 градусов тепла.