2019-10-29T08:11:07+03:00
Общество

Исчезнувшая «вафельница» может вернуться в центр Владивостока лишь в 2020 году

Специалисты приступят к разметке главных дорог после окончания асфальтирования [фото]
Милана СОКОЛ
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«Вафельница» появится после укладки асфальта«Вафельница» появится после укладки асфальтаФото: dps.control
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Ремонт центральных дорог Владивостока, который начался осенью, может завершиться лишь в следующем году. Из-за длительной многофазной укладки асфальта дорожники попросту могут не успеть нанести всю разметку на главных магистралях города до конца 2019 года. Так, знаменитая и пока единственная во Владивостоке «вафельница», появится на заключительном этапе, сообщает «КП»-Владивосток».

Разметка на перекрестке может появиться в следующем году Фото: Милана СОКОЛ

Разметка на перекрестке может появиться в следующем годуФото: Милана СОКОЛ

Разметка с центральных улиц города исчезла во время ремонта, который начался в сентябре. Вместе со сплошными линиями в асфальт оказалась закатана и «вафельница», призванная разгрузить перекресток Октябрьской, Океанского и Партизанского проспектов. Однако специалисты уверяют обеспокоенных автомобилистов, что все вернется на свои места, стоит только подождать. При этом длительность ожидания напрямую зависит от погодных условий.

Знак 1.35 остался висеть на светофоре. Фото: Милана СОКОЛ

Знак 1.35 остался висеть на светофоре.Фото: Милана СОКОЛ

– Масштабный ремонт центральных дорог Владивостока ведется благодаря субсидиям, полученным от Минвостокразвития. Подрядчики еще не завершили работы на Океанском проспекте и Октябрьской. На этих улицах асфальт укладывается в несколько этапов – сначала вырывание, потом подъем люков на новый уровень, а в завершении укладка верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона, – рассказала корреспонденту «Комсомолки» специалист пресс-службы администрации Владивостока Ольга Панина.

Рабочие укладывают асфальт в несколько слоев Фото: Милана СОКОЛ

Рабочие укладывают асфальт в несколько слоевФото: Милана СОКОЛ

Дорожники приступят к разметке по завершению асфальтирования. В первую очередь будут нанесены сплошные линии, зоны остановок, а затем – «вафельница». По словам пресс-службы мэрии, специалисты постараются завершить работы в этом году, однако не исключено, что из-за погодных условий часть разметки доделают лишь в следующем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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