2019-10-29T02:37:14+03:00
Общество

Уголовные автобусы: более 50 миллионов рублей было украдено из бюджета Владивостока

Деньги из городской казны воровали почти пять лет
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Деньги осели в чужих карманахДеньги осели в чужих карманахФото: Анастасия Осипова
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Чиновник администрации Владивостока организовал коррупционную схему, благодаря которой городской бюджет заметно «худел». Махинации были связаны с автобусами, за пять лет казна опустела на 54 миллиона рублей, которые осели в чужих карманах.

Преступная схема была проста: должностное лицо, фамилию которого краевой СК не называет, организовывал покупку автобусов без проведения конкурсов на право поставки. Машины впоследствии передавались муниципальному предприятию, а право на их ремонт было только у организации, связанной с чиновником.

Орудовало должностное лицо с 2010 по 2015 год, за это время аффилированной с ним организации было перечислено 54 миллиона рублей. Оплачивал все городской бюджет. Кроме материального ущерба казне Владивостока, также были нарушены права и законные интересы трех коммерческих организаций, которые фактически были устранены с рынка транспортных услуг.

- Уголовное дело возбуждено по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Присвоение». Расследование продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Максимальное наказание по первой статье - четыре года колонии, по второй - до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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