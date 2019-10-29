Уголовные автобусы: более 50 миллионов рублей было украдено из бюджета Владивостока

Чиновник администрации Владивостока организовал коррупционную схему, благодаря которой городской бюджет заметно «худел». Махинации были связаны с автобусами, за пять лет казна опустела на 54 миллиона рублей, которые осели в чужих карманах.

Преступная схема была проста: должностное лицо, фамилию которого краевой СК не называет, организовывал покупку автобусов без проведения конкурсов на право поставки. Машины впоследствии передавались муниципальному предприятию, а право на их ремонт было только у организации, связанной с чиновником.

Орудовало должностное лицо с 2010 по 2015 год, за это время аффилированной с ним организации было перечислено 54 миллиона рублей. Оплачивал все городской бюджет. Кроме материального ущерба казне Владивостока, также были нарушены права и законные интересы трех коммерческих организаций, которые фактически были устранены с рынка транспортных услуг.

- Уголовное дело возбуждено по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Присвоение». Расследование продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Максимальное наказание по первой статье - четыре года колонии, по второй - до десяти лет лишения свободы.