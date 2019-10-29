Пистолет, деньги, два налетчика: владивостокский Рэмбо в одиночку поймал вооруженных преступников

Случилось все в Надеждинском районе. Виктор (имя изменено - прим.ред.) свернул с трассы, чтобы немного отдохнуть и попытался уснуть в своей машине марки Toyota. Только он задремал, как его сон перебила вооруженная группировка. Внезапно двое неизвестных разбили заднее стекло его иномарки.

Неловко было, ведь злоумышленники, наверняка, были уверены в том, что в машине никого. Но нет. Однако наличие хозяина никого не смутило. Налетчики были настолько дерзкими и уверенными в себе, что забрали у мужчины сумку с наличными и личные вещи. Ну, так еще бы, их смелость была оправдана наличием у одного из них пистолета.

Только вот наш герой оказался не из слюнтяев и решил проучить негодяев. Дальше все было больше похоже на какой-то боевик. Камера. Мотор. Поехали.

Виктор схватил одного из незнакомцев. Секунда, и пистолет уже у него в руках. Когда те поняли, что не с тем связались, пустились в бега. Один скрылся в лесу, второй попытался уехать на своей машине. На мгновение он и, правда, подумал о том, что останется безнаказанным, но Виктор успел. Он задержал его, скрутил и позвонил в полицию.

- По факту разбойного нападения и угрозы убийством возбуждено уголовное дело, - рассказывает источник «Комсомольской правды - Владивосток». - Поиск второго налетчика продолжается.

За разбой им грозит до 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.