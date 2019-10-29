2019-10-29T08:11:00+03:00
Общество

Группа Чи-Ли выступит на Дне народного единства во Владивостоке

Помимо концерта для гостей и жителей города в день праздника организуют обширные спортивные и творческие зоны
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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«Гвоздем» праздничной программы станет выступление группы Чи-Ли«Гвоздем» праздничной программы станет выступление группы Чи-ЛиФото: Борис КУДРЯВОВ
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Группа Чи-Ли выступит на Дне народного единства во Владивостоке. Концерт состоится на главной площади города 4 ноября в рамках фестиваля «Мы едины» (0+). Помимо музыкального события, организаторы подготовили обширные спортивные и творческие зоны, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Программа праздника расписана с часу дня и до 6 часов вечера. Большой упор сделан на спортивную программу, в нее вошли соревнования по мини-футболу, стритболу, единоборствам, игра в городки, спортивный лабиринт и многое другое. Причем можно будет не только смотреть, но и самому опробовать себя в разных видах спорта.

В день праздника на площади расположатся шатры с национальными кухнями, зона для проведения мастер-классов по прикладному творчеству и стенд «Рисуя символы», который будет создаваться в режиме реального времени художниками и гостями мероприятия. Для любителей киберспорта установят отдельную зону.

«Гвоздем» программы, по словам представителей администрации, станет выступление группы Чи-Ли. Также интересные выступления будут от музыкальных коллективов «Голос времен» и музыкантов-инструменталистов.

- Предусмотрен так называемый jam session, в котором сольется звучание балалайки, дудука, варгана, корейских барабанов, жалеек и других редких национальных инструментов, - отметили в департаменте культуры.

В завершении творческой программы все гости праздника объединятся в массовом хороводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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