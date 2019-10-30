«Однажды услышав композицию по телевизору, стал музыкантом»: Михаил Радо, известный на Дальнем Востоке саксофонист рассказал о своем творческом пути

Популярный на Дальнем Востоке DJ и саксофонист Михаил Радо рассказал «Комсомолке» о своем творческом пути: что вдохновило его заняться музыкой, какие трудности у него были на выступлениях и что он советует начинающим артистам. На данный момент музыкант выступает в дуэте с DJ Solncev, вместе они успешно продвигают совместный проект.

- Как организовать культурно-развлекательную программу и чем удивить гостей? В последнее время для подобного советуют пригласить именно вас, Михаил, поэтому сегодня мы хотим расспросить: как и когда саксофон стал звездой вечеринки. Согласны ли вы, что есть мода на саксофон?

- Да, мода определенно есть. Зачастую можно услышать из радиоприемников и по телевизору, как интегрируют саксофон в клубную музыку. А она всегда была и остается популярной.

Я увлекся «внедрением» примерно в 2002 году, и три года назад начал успешно работать в паре с Ярославом (DJ Solncev). Вместе с ним мы делаем полноценное шоу: диджей добавляет какие-то эффекты, сводит, а я импровизирую – так это и происходит.

Секрет нашего успеха? Вообще все зависит от взаимообмена энергией между публикой и артистом, если он присутствует, то это уже не просто выступление за деньги. Мы всегда настроены на позитивную волну, несем крутую энергетику. Будь это маленький корпоратив или же до 600 человек в клубе - выходим и выкладываемся на 500%.

- С чего все начиналось в вашей карьере? С какого возраста вы занимаетесь музыкой и, соответственно, какое у вас образование и кем вы работали до того, как стали заниматься творчеством?

- Учился в музыкальной школе, но сначала меня музыкой заразил мой отец - ставил мне пластинки «Ласкового мая». Саксофон же меня впечатлил в 1990 году, когда я по телевизору услышал нидерландскую саксофонистку Кэнди Далфер. За год до этого у нее вышел трек Lily Was Here. Он у меня сильно тогда отложился в голове, ну и, грубо говоря, я это все перенес в юношеский возраст. Вот так, однажды услышав музыку по телевизору, стал музыкантом.

Но до того, как сконцентрироваться на музыкальной карьере, я успел себя опробовать в различных амплуа: работал и поваром, и мастером по ремонту женской обуви, и столяром, и администратором станции технического обслуживания, и помощником директора в строительной компании - да много кем.

- На почве чего вы создали творческий союз с DJ Solncev? И как познакомились?

- Ярослав написал мне в ВК. Предложил совместную работу над его каким-то ремиксом, и я согласился. Почему? Мне понравилось звучание, и я тогда подумал: «Неужели у нас из диджеев кто-то делает качественно клубную музыку!» И мы сделали коллаборацию, выступили на паре мероприятий, а после этого как-то закрепились. Мне нужна была поддержка (бэклайн), живой диджей. А не так, что я поставил музыку с флешки… Вместе у нас целое шоу.

Михаил Радо выступает в дуэте с DJ SolncevФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- Все привыкли думать, что если саксофон, то речь идет именно о джазе. Расскажите, какие жанры вы исполняете, и какие планируете покорить в будущем?

- Основные усилия - это танцевальная клубная музыка. Мы в нее привносим, естественно, свою изюминку. Делаем более динамичные треки, чтобы на танцполе люди не стояли, а двигались. Не хочу хвастаться, но любая вечеринка, куда мы были приглашены, взрывалась. Поэтому, естественно, мы базируемся на популярных треках, но, тем не менее, бывают и другие заказы: свадьбы, фуршеты, какие-то представительские вечеринки – в пиджаках и галстуках просят джаз поиграть. Но это все на заднем плане, и это не так меня «вставляет». Больше мне нравится тот драйв, который мы получаем в клубном формате.

- Какой должна быть композиция, чтобы вы взяли ее к себе в репертуар?

- Много должно быть составляющих. Во-первых, это должно нравиться самому тебе. Вот как недавно у нас был случай, я Ярику скинул трек, который мне нравится. А потом он где-то затерялся, и я про него забыл. Прошло время, где-то полгода, и Ярик говорит, что уже пишет на него аранжировку. Просто хит «стрельнул» не сразу, а спустя время.

А, во-вторых, музыка должна звучать современно.

- На каких мероприятия вы согласитесь выступать, а на каких стоит табу?

- У меня есть два критерия. Первый заключается в том, что я за здоровый образ жизни: не пью, не курю и никому не советую. Но меня, бывает, приглашают на такие вечеринки, где есть реклама сигарет и алкоголя. Я из принципа отказываюсь на них выступать. Каких бы денег это ни стоило. Даже недавно нам с Яриком предлагали очень хорошие деньги за подобное мероприятие, но Ярослав меня понял и сказал: «Мих, решай сам». И мы отказались.

А второй момент - уважение. Заказчика к артисту и наоборот. А то, бывает, такое попадается нечеловеческое отношение. Говорят: «Вот мы тебе заплатили деньги, вот играй», даже воды не дают попить. Ни «здравствуйте», ни «до свидания». С такими людьми мы, по возможности, стараемся не сотрудничать.

- Расскажите какую-нибудь историю о самой интересной или необычной площадке, на которой вам довелось выступать. Или может, наоборот, страшный случай, связанный с выступлением.

- Таких очень-очень много выступлений. Даже если взять последние три года, сколько мы с Ярославом. Столько всего произошло. Были и смешные случаи, когда мы под дождем играли, и нам заливало всю аппаратуру: я стоял с тряпкой над ноутбуком Ярика, при этом играл на саксофоне, а вокруг нас бегали дети. Был такой шабаш.

Еще смешная ситуация была в Дальнереченске. Когда мы у реки играли на Open Air. Была пенная вечеринка, и на нас пожаловались в полицию. Пришлось срочно все убирать.

Масса интересных историй, то у нас резко что-то ломалось, перегорало. А один раз у меня даже разбился саксофон прямо перед выходом - упал на пол. И пока кто-то ставил музыку, мы, значит, взяли суперклей, изоленту, плоскогубцы. Собирали. Я вышел и с трудом отыграл концерт на поломанном инструменте. Но никто даже не заметил, что это давалось мне с трудом, потому что тот драйв, энергетика, с которой ты на сцене, - все заполняет.

- Расскажите о выступлении с Михаилом Гребенщиковым.

- Это было в рамках мероприятия, какой-то фестиваль. Мы просто с ним работали на одной сцене. Он был, так сказать, моим диджеем на некоторое время. Стоял на бэке, а я в тот момент солировал. Было прикольное сотрудничество. Уже после отбили друг другу руки, респектовали.

- С кем бы еще из музыкантов хотели посотрудничать?

- Да мы в принципе всегда за движ, за коллаборации. И нам пишут, и мы. И много респектов прилетает.

- Расскажите про конкуренцию на рынке, дружите ли с другими музыкантами?

- Начнем с того, что с нами и некому конкурировать. Кто видел наше выступление, тот понимает, о чем я говорю. Да, до нас очень много всяких шуток доходит. Вот я вчера был на выступлении, кто-то играл на саксофоне. Мне потом говорят: «Это что был за Радо на минималках?» Есть, конечно, откровенные пародии. Это немножко неприятно, но в то же время я горжусь, что на меня ориентируются люди. Всегда желаю удачи, чтобы они развивались, и чтобы была хоть какая-то конкуренция. Сам также всегда буду двигаться вперед. У меня есть мой напарник Ярослав, который и подбодрит, и где-то скажет поднажать.

К коллегам мы всегда вежливо относимся. Профессионализм приветствуем, но человечность на первом месте. Мне часто звонят за советом, и я говорю: «Ребят, усердно занимайтесь, слушайте побольше музыки, подмечайте, с какой подачей мы выступаем». Много ребят молодых, которые на хорошей волне спрашивают: «Как вам? Над чем нам поработать?»

Да и конкуренции у нас просто не может уже быть. Когда ты выходишь на хороший уровень, то чтобы найти таких же, нужно постараться. Выбиться труднее всего. Это же едва ли не целая жизнь.

- В связи с такой популярностью на Дальнем Востоке, насколько месяцев вперед расписан ваш график, или в какое время года вас больше хотят видеть на своих мероприятиях?

- До июля 2020 года расписан. По месяцам - это вообще рандом. Сезонности нет, пик разве что приходится на начало декабря из-за близости Нового года, да, может быть, на сентябрь, когда свадебный сезон. Лето полностью забито.

- Расскажите о крупных проектах и ваших планах на будущее?

- В планах только расширение географии и, естественно, улучшение качества выступлений. Больше материала делать хотим и креативить. Из проектов – хотим двинуться на Азию. Скоро вот поеду в Корею.

- Где жители Владивостока могут вас услышать?

- Понятное дело, что в соцсетях: Инстаграм, ВК.

Что касается открытых площадок города, если честно, то мы отказали практически всем клубам Владивостока. Подходим очень принципиально. Это касается ценовой политики, в основном. Ценим себя как музыкантов, не опускаемся ниже определенного уровня. Да и комфортное обеспечение музыканта должно быть: звук, вода в гримерке, реклама перед выступлением.

Во Владивостоке могу сказать, что есть заведения, с которыми мы сотрудничаем, потому что они вывозят нас и денежно, и ценят, как музыкантов. Всегда хорошо отстраивают звук. Да и просто приятные люди в них работают.

В некоторых заведениях я выступаю в качестве диджея, кстати, ближайшее выступление - 23 ноября. Всю самую актуальную информацию о моих мероприятиях можно найти в моем инстаграм @mikhailrado.