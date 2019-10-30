Люди, оставшиеся без квартир после взрыва в Новонежино, получат сертификаты на новое жилье

В приморском поселке Новонежино до сих пор продолжают разбирать завали после взрыва в жилом доме. Напомним, что в ночь на 15 октября частично обрушился жилой пятиэтажный дом на улице Авиаторов, 23. В результате ЧП погибла одна женщина, 41 человек эвакуирован, люди до сих пор не могут вернуться в свои квартиры.

Взрыв произошел между четвертым и пятым этажами. Из-за этого обрушилась потолочная плита, стены и лестничный пролет. Следователи рассматривают версию взрыва водонагревателя, либо другого бытового прибора, который находился в соседней с погибшей квартире.

Жильцов дома, которым пришлось покинуть квартиры, расселили по родственникам и друзьям. Четыре человека в данный момент находятся в пункте временного размещения. Всем эвакуированным выплатили по десять тысяч рублей на покупку предметов первой необходимости. Еще несколько жильцов получат по 100 тысяч рублей за полную утерю имущества.

А вот тем, чьи квартиры уничтожены полностью, выдадут сертификаты на покупку нового жилья. Пока точно известно, что без крыши над головой остались пять человек, точное число будет установлено после разбора завалов и проведения экспертизы, которая решит: можно дальше жить в рухнувшем доме или нет.

Деньги на покупку нового жилья будут выделены людям из резервного фонда, который увеличился на 350 миллионов рублей. Часть этих денег будет направлена на выдачу сертификатов жильцам пострадавшего от взрыва дома в Новонежино, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Следственный комитет, в свою очередь, продолжает расследование по факту гибели женщины. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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