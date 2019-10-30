2019-10-30T09:41:04+03:00
Общество

Думали переходный возраст, а оказалась красная волчанка: дочь священника из Приморья пытается побороть смертельную болезнь

Вместо подготовки к поступлению в университет Лиза вынуждена проходить тяжелое лечение
Кристина ГРИН
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Жаловаться на здоровье девочка начала в 15 лет. Фото: предоставлено героем публикации.Жаловаться на здоровье девочка начала в 15 лет. Фото: предоставлено героем публикации.
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Болезнь пришла в дом Андрея Кузнецова, священника храма Сорока мучеников Севастийских в селе Кокшаровка, в 2016 году, сразу после наводнения. Местные говорят, что тогда сюда принесло какую-то инфекцию, которая и могла стать причиной произошедшего.

15-летняя Лиза, дочь Андрея, начала жаловаться на самочувствие. Тогда никто и не предполагал, что за недуг поражает организм ребенка. Обеспокоенные родители обратились в больницу.

Боли в суставах и ощущение ломки костей - было первым тревожным звонком. Только вот, к сожалению, никто из врачей, которые осматривали Лизу, не смогли понять, что с ней происходит. Говорили, мол, переходный возраст, ребенок растет. Но Кузнецовых такой вердикт не успокоил, они были уверены в том, что дело абсолютно в другом.

На протяжении нескольких лет они пытались добиться от приморских специалистов диагноза. Но большинство из них с такой симптоматикой было не знакомо, поэтому пришлось искать помощи за границей.

Летом 2018 года Лиза с мамой полетели в Корею. Там дальневосточники услышали страшный «приговор» врачей - системное заболевание «красная волчанка». Притом, у ребенка уже начал развиваться побочный эффект в виде васкулита – воспаления кровеносных сосудов. Девочка была очень слабой, не могла ничего держать в руках.

- Лечение за границей – очень дорогостоящее, поэтому они приехали обратно в Приморье, чтобы мы нашли деньги на поездку в Москву, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Андрей Кузнецов, настоятель храма Сорока мучеников Севастийских. - В столице диагноз также подтвердился. К тому моменту тазовая кость Лизы сместилась на 20 сантиметров. Из-за болезни кости крутит, как пластилин. Сначала у нее на лице проявлялись красные раны, потом появился рисунок бабочки. Сейчас пятна уже и на ногах, то коленка почернеет, то пятка - такая запущенная форма.

Лиза уже давно учится на домашнем обучении. Экзамены после 9 класса ей дались легко. Но вот после того, как болезнь стала поражать организм все изменилось. Сейчас она может прочитать строчку и тут же забыть о ней. С детства Лиза любит изучать иностранные языки. Однако в приоритете, разумеется, здоровье. Сейчас она в Москве вместе с мамой. Столичные врачи занимаются подбором лечения. Мы надеемся, что состояние девочки вскоре улучшится.

СПРАВКА «КП»

Красная волчанка – это хроническое, рецидивирующее, инфекционно-аллергическое заболевание, относящееся к группе коллагенозов, сопровождающееся поражением кожи, суставов, внутренних органов и выраженной фотосенсибилизацией (чувствительностью к солнцу).

Средства можно перевести на карты:

номера карт 4276 8500 9684 2536 или 4276 5000 5513 8752

ИСТОЧНИК KP.RU

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