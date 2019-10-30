2019-10-30T11:05:56+03:00
Общество

«Когда выбирал профессию, хотел быть полезным людям»

Полицейский из Артема представит Приморье на всероссийском конкурсе «Народный участковый»
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Дмитрий 12 лет работает участковым. Фото: УМВД по Приморскому краюДмитрий 12 лет работает участковым. Фото: УМВД по Приморскому краю
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С самого детства Дмитрий Аввакумов мечтал стать полицейским. Вдохновил его на это отец, много лет трудившийся на благо страны. Спустя годы цель Дмитрия была перевыполнена – вот уже 12 лет он работает участковым. И за все это время ему ни разу не пришлось пожалеть о своем выборе.

- Всегда хотел быть полезным людям, - говорит Дмитрий. А собственно говоря, почему хотел? Он и сегодня нужен гражданам. Старается вникать в проблемы горожан и помогать им.

На данный момент в его зоне ответственности находится микрорайон шахты «Амурская», на территории которого проживает более 3 тысяч человек. Многих знает в лицо. Каждое утро Дмитрий обходит территорию, навещает горожан. Считает, что подобные встречи позволяют предупредить, а где-то и выявить латентные преступления.

- Бывает, что от граждан поступают абсурдные просьбы, но я все равно стараюсь им помогать. Некоторые одинокие жители просто нуждаются в том, чтобы их выслушали. Помогаю советом, - рассказывает Дмитрий.

Граждане платят Дмитрию взаимностью, и не удивительно. Только в этом году участковый рассмотрел около 150 жалоб и заявлении от местных жителей. Ежедневно к нему поступает целый ворох обращении, а в день он может обойти от 10 до 50 адресов. В этом году на его участке зарегистрировали 11 преступлений, большая часть которых уже раскрыта.

На данный момент в его зоне ответственности находится микрорайон шахты «Амурская». Фото: УМВД по Приморскому краю

На данный момент в его зоне ответственности находится микрорайон шахты «Амурская». Фото: УМВД по Приморскому краю

Дмитрий полностью отдает себя работе и даже признается, что ни на что другое не находит времени. Между прочим, молодой мужчина все еще не женат.

- Работа - дом и, наоборот, дом – работа: так выглядят мои будни. На досуг или хобби, у меня не особо хватает времени.

Дмитрию тяжело самому хвалить себя, на просьбы рассказать о каком-нибудь интересном случае, произошедшем за время его службы, делится обыденными ситуациями. Будничная работа.

- На одном из приемов ко мне обратилась 80-летняя жительница Артема. Сказала, что сначала стеснялась прийти со своей бедой, но не выдержала. Ее обижал пьющий сын. Долгое время пенсионерка терпела издевательства, но после того, как он ее побил, все-таки решилась довериться, - говорит Дмитрий. - Я пытался вразумить ее «дитя», но безрезультатно. По итогу посоветовал женщине написать заявление о причинении побоев.

Сегодня нарушитель отбывает наказание. Решением суда ему назначены исправительные работы. С его слов, он не держит зла на сотрудника полиции. А пожилая женщина благодарит своего участкового за отзывчивость и участие в ее жизни.

Подобные случаи в жизни Дмитрия происходят регулярно. Многих беззащитных людей спасает только буква закона – а как ее представитель, участковый из Артема отлично с работой справляется.

Участвовать в конкурсе полицейский не гнался. Его кандидатуру в отделении сами посчитали достойной, поэтому и выдвинули. Первый этап был местный, среди других участковых Артемовского городского округа. После него Дмитрий, набрав больше всего голосов, вышел на край, где снова победил. И вот, теперь ему предстоит побороться в финальном этапе на федеральном уровне всероссийского конкурса «Народный участковый». Победитель получит от министра МВД России досрочное звание и ключи от новенького УАЗ «Патриот».

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится в 9-й раз МВД России совместно с Издательским домом «Комсомольская правда». С 1 ноября начнется заключительный третий этап. На портале информационного партнера KP.RU уже послезавтра можно будет отдать голос за понравившегося кандидата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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