2019-10-31T01:36:34+03:00
Дом. Семья

Леопард из Приморья любит делать "селфи" на фотоловушку

При этом за два года хищник ни разу не поворачивался к камере спиной, из-за чего никто не знает: мальчик это или девочка
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Леопард частенько фиксируется фотоловушкой. Кадр: национальный парк "Земля леопарда"Леопард частенько фиксируется фотоловушкой. Кадр: национальный парк "Земля леопарда"
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Леопард, живущий в национальном парке Приморья, переодически любит делать "селфи" на фотоловушку. При этом хищник ни разу не поворачивался к камере спиной. Из-за чего сотрудники "Земли леопарда" до сих пор не знают: мальчик это или девочка, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Хищное млекопитающее из семейства кошачьих называют Leo 128Un. Вот уже два года он интригует специалистов национального парка тем, что фоткается исключительно в "приличном" виде. До сих пор никто не может точно определить его половую принадлежность.

За два года хищник ни разу не поворачивался к камере спиной. Фото: национальный парк "Земля леопарда"

За два года хищник ни разу не поворачивался к камере спиной. Фото: национальный парк "Земля леопарда"

ИСТОЧНИК KP.RU

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