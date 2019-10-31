Леопард из Приморья любит делать "селфи" на фотоловушку
Леопард, живущий в национальном парке Приморья, переодически любит делать "селфи" на фотоловушку. При этом хищник ни разу не поворачивался к камере спиной. Из-за чего сотрудники "Земли леопарда" до сих пор не знают: мальчик это или девочка, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".
Хищное млекопитающее из семейства кошачьих называют Leo 128Un. Вот уже два года он интригует специалистов национального парка тем, что фоткается исключительно в "приличном" виде. До сих пор никто не может точно определить его половую принадлежность.
За два года хищник ни разу не поворачивался к камере спиной. Фото: национальный парк "Земля леопарда"
ИСТОЧНИК KP.RU