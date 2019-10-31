2019-10-31T10:38:04+03:00
Происшествия

За информацию о пропавших в Приморье рыбаках объявили вознаграждение

Мужчины не выходили на связь пятый день, их ищут спасатели, моряки и военные [фото, видео]
Александра ШОПЕНКО
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Родные и близкие пропавших не отчаиваются и надеются, что с рыбаками все в порядкеРодные и близкие пропавших не отчаиваются и надеются, что с рыбаками все в порядкеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Приморье продолжаются поиски пропавших рыбаков. Напомним, что четверо мужчин вышли на промысел в залив Владимир Ольгинского района. Четвертый день рыбаки не выходят на связь, а поисковая операция пока не дает никаких результатов.

Рыбаки отправились на промысел на пластиковой моторной лодке 26 октября. Через сутки мужчины не объявились, родные пропавших забили тревогу и обратились в полицию. Спасатели организовали поиски.

Но операция не приносила результатов, поэтому было решено привлечь вертолет Ми-8. Пока воздушное судно сделало один вылет, за который успело обследовать 40 километров береговой черты к северу от населенного Киевка и 1600 квадратных километров морской акватории на удаление до 40 километров от берега. Кроме того, к поискам привлечен самолет ВВС, а также дается оповещение об исчезнувшем катере с людьми судам, проходящим в приморской акватории. Но результатов пока никаких.

В Приморье продолжаются поиски пропавших рыбаков.Видео: ГУ МЧС России по Приморскому краю

На данный момент обследовано 376 километров береговой черты и 7695 квадратных метров морской акватории, сообщает главк МЧС России по Приморскому краю. Поиски продолжаются.

На данный момент обследовано 376 километров береговой черты и 7695 квадратных метров морской акватории Фото: 25.mchs.ru

На данный момент обследовано 376 километров береговой черты и 7695 квадратных метров морской акваторииФото: 25.mchs.ru

Родные и близкие пропавших не отчаиваются и надеются, что с рыбаками все в порядке. За информацию о нахождении мужчин родственники гарантируют 500 тысяч рублей. Соответствующий пост разместила в своем микроблоге сестра одного из пропавших.

Тем временем следователи по факту пропажи рыбаков проводят процессулаьную проверку по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта». По ее итогам будет вынесено решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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