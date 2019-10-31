2019-10-31T13:18:31+03:00
Общество

«По безналу в карман не положишь, вот и бесятся»: в автобусе Владивостока произошел скандал

Наказать обидчика женщины будет довольно сложно, водителя «несуществующего» автобуса нужно сначала найти
Милана СОКОЛ
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Никто из пассажиров не заступился за горожанкуНикто из пассажиров не заступился за горожанкуФото: Милана СОКОЛ
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Неприятная ситуация случилась в одном из автобусов Владивостока, в утренний час пик, когда жители спешат на работу. По словам знакомых пассажирки, которую прилюдно оскорбил водитель, скандал в транспортном средстве произошел после вопроса о безналичном расчете. Женщина уверяют, что шофер начал орать и материться, доведя ее до слез. Коллеги местной жительницы встали на ее защиту, пообещав коллективные поездки и оплату исключительно картой, сообщает «КП»-Владивосток».

Жалоба появилась во многих пабликах Приморья.Фото: Dps_patrul

Жалоба появилась во многих пабликах Приморья.Фото: Dps_patrul

Пост, опубликованный в социальных сетях, вызвал много споров среди местного населения. Большинство комментаторов встали на сторону женщины, рьяно защищая ее, однако нашлись и те, кто усомнился в истинных причинах конфликта и порядочности пассажирки.

Корреспондент «Комсомолки» в свою очередь узнал в управлении транспорта Владивостока, что маршрут № 30 организует ООО «Скорость». Редакция поспешила обратиться к перевозчику, однако поговорить со вторым участником конфликта и узнать его мнение пока не удалось. Специалисты компании заявили, что автобуса с подобным номером у них попросту не числится. Не исключено, что расстроенная женщина могла перепутать цифры. В ситуации пообещал помочь разобраться начальник службы безопасности, но застать его на рабочем месте сегодня не получилось. Не смогла представительница компании рассказать и об оборудовании транспортных средств терминалами оплаты. «КП»-Владивосток» надеется все же получить ответы на актуальные вопросы в будущем.

Тем временем многие жители города уверены, что конфликт мог действительно разыграться из-за способа оплаты.

– По безналу в карман не положишь, вот и бесятся, – высказывают свое мнение пользователи социальных сетей.

Несмотря на все предписания мэрии Владивостока, которая обязала перевозчиков установить в каждом автобусе валидаторы, борьба за наличный расчет продолжается.

Если перевозчик по каким-либо причинам отказывается предоставить терминал для оплаты, следует записать государственный регистрационный номер автобуса, бортовой номер (если такой имеется), номер маршрута, а также время и остановку, где вам было отказано в услуге. С этими данными смело можно обращаться по телефону специально созданной горячей линии на номер – 236-32-52. Специалисты пресс-службы мэрии отметили, что все сообщения проверяются, в случае выявления нарушения, перевозчику выписывается штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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