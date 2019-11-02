Возмещение убытков семьям погибших при взрыве в Приморье моряков ляжет на работодателя

Взрыв, прогремевший на танкере «Залив Америка» утром в субботу, унес жизни минимум двух человек. Поиски третьего члена экипажа до сих пор не принесли результата. Редакции «КП»-Владивосток» удалось пообщаться с заместителем главы Находкинского городского округа Олегом Кутняшенко, который рассказал о ситуации в городе после ЧП и прокомментировал саму трагедию.

– Олег Викторович, какая сейчас ситуация в городе?

– Паники среди местных жителей нет. Люди понимают, что это не теракт, а скорее рабочий момент и попросту нарушение техники безопасности, связанной с эксплуатацией судна. Все силы и средства в рамках ГО и ЧС были приведены в готовность и уже выезжали на место.

–Что на данный момент происходит в порту Находка?

– Сейчас там работают правоохранительные органы, линейный отдел внутренних дел, транспортная прокуратура, служба безопасности, следственный комитет. Выясняются все обстоятельства.

– Как считаете, из-за чего произошел взрыв и на кого ляжет возмещение убытков?

–Я думаю, что все прояснит расследование. ЧП случилось в рабочее время, на рабочем месте –травмы, получены на производстве, к тому же погибли люди, поэтому ответственность по возмещению убытков напрямую ляжет на судовладельца. Предполагаю, что члены экипажа были застрахованы, по крайней мере, в современном мире так должно быть. Конечно, если понадобится какая-то помощь, администрация готова подключиться.

– Сколько человек экипаж танкера?

– Насколько я знаю, штатная численность на этом судне, 12 человек. По предварительным данным, в сегодняшней смене было 9. Двоих сразу обнаружили в воде, а третьего мужчину еще ищут.

Как ранее сообщала «Комсомолка», танкер «Залив Америка» принадлежит компании «Наяда», лозунгом которой является – «Безопасность. Качество. Надежность». При этом следователи выдвигают основную версию трагедии – нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта. По факту ЧП уже возбуждено уголовное дело, специалисты изымают техническую документацию на судно.

Тело третьего члена экипажа танкера до сих пор не найдено. Перед публикацией материала редакция еще раз это уточнила, в очередной раз связалась с официальным представителем Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. А вот с судовладельцем или работниками ООО «Наяда», к сожалению, поговорить не удалось. Все звонки в ведомство остались без ответа.

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