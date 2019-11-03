2019-11-03T05:26:41+03:00
Политика

Экс-кандидата в губернаторы Приморья выгнали из КПРФ за то, что он “повесил” однопартийцев

Решение об исключении Андрея Ищенко из партии было принято 2 ноября
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Андрей Ищенко своими действиями оскорбил коллег по партииАндрей Ищенко своими действиями оскорбил коллег по партииФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Депутат законодательного собрания Андрей Ищенко был исключен из КПРФ. Экс-претендент на пост главы региона, по мнению однопартийцев, своим поведением запятнал честь партии, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на ТАСС.

Как пишет информационное агентство, решение об этом было принято в субботу, 2 ноября.

«Сегодня решением пленума Приморского краевого комитета КПРФ из партии был исключен Андрей Ищенко за невыполнение решений партии и за действия, порочащие ее честь», - цитирует ТАСС слова члена КПРФ и депутата Законодательного Собрания Артема Самсонова.

Отмечается, что изначально намерений исключить Андрея Ищенко из партии не было, предполагалось, что он всего лишь потеряет свое место в крайкоме. Однако перед заседанием в Telegram-канале экс-кандидата в губернаторы Приморского края появился юмористический видеоролик из кинофильма «Пираты Карибского моря». Свое творение депутата назвал «Андрей Ищенко прибывает в Москву. Что произойдет?». В отрывке пират Джек Воробей, которого Андрей Ищенко подписал своим именем, прибывает в Порт-Ройал, по аналогии в Москву. Недалеко от порта главный герой видит троих висельников, которых депутат окрестил фамилиями своих однопартийцев - Самсонов, Лященко, Долгачев. Рядом он разместил табличку: «Здесь вешают предателей».

«Когда члены крайкома, не знакомые прежде с его «художествами», ознакомились с записью, с другими материалами, было единогласно решено исключить его из партии», - отметил Андрей Самсонов.

Андрей Ищенко "повесил" своих коллег по партии.Юмористический видеоролик стал причиной его исключения из партии Автор: Андрей Ищенко

Напомним, не так давно из-за контента на своем Telegram-канале экс-кандидат в губернаторы Приморского края уже становился участником скандала и даже защищал себя на комитете по регламенту депутатской этике и организации работы Законодательного собрания Приморья 21 октября. Тогда депутаты посчитали, что Андрей Ищенко своими сообщениями оскорбил своих коллег по партии и заксобранию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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