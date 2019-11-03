Семьям погибших моряков владелец танкер «Залив Америка» выплатит по миллиону рублей

По 1 млн рублей получат семьи погибших моряков от компании «Наяда», которой принадлежал танкер «Залив Америка». Кроме этого, владелец судна пообещал оказать финансовую помощь в организации похорон, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на VL.ru.

Как рассказал генеральный директор компании «Наяда» Евгений Грязных, семьи погибших моряков ни в коем случае не останутся без поддержки. Родственники до 10 ноября получат компенсации в размере 1 млн рублей. Все расходы по организации похорон компания также берет на себя.

«Жизни моряков застрахованы в компании «СОГАЗ» на сумму 300 000 рублей, и ответственность компании «Наяда» за гибель наших моряков застрахована на 30 000 $ за каждого члена экипажа судна», - цитирует портал слова Евгения Грязных.

Отмечается, что все страховые суммы будут выплачены семьям погибших моряков как только будет завершено расследование. Что касается семьи пропавшего без вести, то в случае, если его тело не будет найдено, страховые выплаты будут перечислены только спустя полгода с момента пропажи (по решению суда).

Ранее сообщалось, что утром 2 ноября в городе Находка прогремел мощный взрыв на танкере «Залив Америка». В результате происшествия два человека погибли, один пропал без вести. Его поиски сейчас ведутся. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

По предварительной версии, на танкере произошел взрыв газовоздушной смеси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧП в Приморье: на танкере «Залив Америка» произошел мощный взрыв

По предварительным данным двое погибших, один – в списках пропавших (подробности…)

Взрыв на танкере в Приморье: следователи подтвердили смерть двух человек, третьего – ищут

Первые мгновения после ЧП в Находке запечатлели очевидцы (подробности…)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей на танкере

Специалисты изымают техническую документацию на судно (подробности…)

Прокуратура организовала проверку после взрыва на танкере в Приморье

В результате ЧП погибли несколько членов экипажа (подробности…)