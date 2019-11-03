2019-11-03T06:42:45+03:00
Происшествия

Семьям погибших моряков владелец танкер «Залив Америка» выплатит по миллиону рублей

Владелец судна также обещает помочь в организации похорон
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До 10 ноября семьи погибших получат компенсации. Фото: социальные сетиДо 10 ноября семьи погибших получат компенсации. Фото: социальные сети
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По 1 млн рублей получат семьи погибших моряков от компании «Наяда», которой принадлежал танкер «Залив Америка». Кроме этого, владелец судна пообещал оказать финансовую помощь в организации похорон, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на VL.ru.

Как рассказал генеральный директор компании «Наяда» Евгений Грязных, семьи погибших моряков ни в коем случае не останутся без поддержки. Родственники до 10 ноября получат компенсации в размере 1 млн рублей. Все расходы по организации похорон компания также берет на себя.

«Жизни моряков застрахованы в компании «СОГАЗ» на сумму 300 000 рублей, и ответственность компании «Наяда» за гибель наших моряков застрахована на 30 000 $ за каждого члена экипажа судна», - цитирует портал слова Евгения Грязных.

Отмечается, что все страховые суммы будут выплачены семьям погибших моряков как только будет завершено расследование. Что касается семьи пропавшего без вести, то в случае, если его тело не будет найдено, страховые выплаты будут перечислены только спустя полгода с момента пропажи (по решению суда).

Ранее сообщалось, что утром 2 ноября в городе Находка прогремел мощный взрыв на танкере «Залив Америка». В результате происшествия два человека погибли, один пропал без вести. Его поиски сейчас ведутся. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

По предварительной версии, на танкере произошел взрыв газовоздушной смеси.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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