2019-11-03T09:34:52+03:00
Общество

«В добрые руки»: глава Приморья ищет хозяев породистым щенкам

Три мальчика и три девочки акита-ину отправятся к подписчикам Олега Кожемяко
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Олег Кожемяко решил выбирать хозяев в социальных сетях. Фото: @kozhemiako.olegОлег Кожемяко решил выбирать хозяев в социальных сетях. Фото: @kozhemiako.oleg
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Раздать шестерых щенков породы акита-ину решил губернатор Приморского края. Добрые руки для своих питомцев Олег Кожемяко решил искать среди своих подписчиков, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Глава региона опубликовал на своей странице в instagram видеоролик, в котором рассказал о своем намерении найти шестерым щенкам заботливых и любящих хозяев.

- Хочу с вами поделиться счастливым событием для нашей семьи. 1,5 месяца назад на свет появились 6 щенков акита-ину. Три мальчика и три девочки. Это очень ласковые, умные и игривые собаки. Ещё они прекрасные охотники. Через 1,5 недели сделаем им последние прививки и раздадим в добрые руки, - написал Олег Кожемяко.

Он также отметил, что выбирать семьи для щенков он будет через социальные сети. Главное условие - чтобы у будущих хозяев был свой дом, так как содержать собак этой породы в квартире, не самая лучшая идея.

kozhemiako.olegkozhemiako.oleg
Олег Кожемяко ищет добрые руки для своих питомцев
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Для того, чтобы получить четвероногого друга, всем желающим предлагается написать свою просьбу в комментариях под постом или в директ губернатора.

Напомним, в прошлом году Олег Кожемяко также раздавал щенков породы мареммо-абруццкая овчарка. Двое пушистых «медвежат» отправились в семьи из Лазо и Арсеньева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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