2019-11-04T06:54:52+03:00
Общество

Владивосток оставил Наташу Королеву без туфель

Известная певица поделилась со своими подписчиками конфузом [видео]
Кристина ГРИН
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Видео-признание появилось в аккаунте артистки.Видео-признание появилось в аккаунте артистки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вчера, третьего ноября, в дальневосточной столице прошел концерт известной эстрадной певицы Наташи Королевой. По мнению фанатов вокалистки, выступление прошло «на ура». Артистка исполнила не только песни из нового репертуара, но и те, что на слуху у зрителей уже много лет. Дальневосточники были в восторге от шоу-программы, концертных костюмов и хореографии, и только после того, как зашли в аккаунт певицы узнали, какой с ней случился конфуз.

- Владивосток, Владивосток, Владивосток, как же круто было сегодня, какой был прием, что даже туфли не выдержали. Все, туфли на выброс. Вот. Все, - говорит Наташа Королева своим подписчикам.

Наташа Королева во Владивостоке - часть 1..koroleva__star

Наташа Королева во Владивостоке - часть 2..koroleva__star

Вероятно, танцы были настолько жаркими, а подача певицы так сильна, что обувь не смогла справиться с таким накалом страстей. Фанаты надеется, что конфуз не сильно расстроил певицу, и она с удовольствием снова посетит Владивосток с концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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