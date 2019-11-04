Владивосток оставил Наташу Королеву без туфель

Вчера, третьего ноября, в дальневосточной столице прошел концерт известной эстрадной певицы Наташи Королевой. По мнению фанатов вокалистки, выступление прошло «на ура». Артистка исполнила не только песни из нового репертуара, но и те, что на слуху у зрителей уже много лет. Дальневосточники были в восторге от шоу-программы, концертных костюмов и хореографии, и только после того, как зашли в аккаунт певицы узнали, какой с ней случился конфуз.

- Владивосток, Владивосток, Владивосток, как же круто было сегодня, какой был прием, что даже туфли не выдержали. Все, туфли на выброс. Вот. Все, - говорит Наташа Королева своим подписчикам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/741753" frameborder="0"></iframe> Наташа Королева во Владивостоке - часть 1..koroleva__star

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/741754" frameborder="0"></iframe> Наташа Королева во Владивостоке - часть 2..koroleva__star

Вероятно, танцы были настолько жаркими, а подача певицы так сильна, что обувь не смогла справиться с таким накалом страстей. Фанаты надеется, что конфуз не сильно расстроил певицу, и она с удовольствием снова посетит Владивосток с концертом.