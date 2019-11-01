2019-11-01T07:57:26+03:00
Общество

Думали простуда, а оказалось рак: маленький Макар из Владивостока мечтает о машине времени, чтобы вернуться в прошлое и не заболеть

Девятилетний мальчик сейчас проходит лечение в Москве и надеется, что когда-нибудь снова увидит одноклассников [фото]
Кристина ГРИН
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За маской простуды скрывалось страшное заболевание. Фото: предоставлено Ириной Подолько.За маской простуды скрывалось страшное заболевание. Фото: предоставлено Ириной Подолько.
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ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА – НЕ ЗНАЧИТ ПРОСТУДА

Голубоглазый Макар - единственный и желанный ребенок в семье Подолько. Все перевернулось с ног на голову в прошлом году. Восьмилетний мальчик, как думали врачи и сами родители, просто простудился. Температура выше 37 градусов держалась довольно долго. На медицинские манипуляции организм никак не реагировал, поэтому со школой пришлось расстаться. Макар перешел на домашнее обучение. Но состояние ребенка ухудшалось. Он жаловался на боли в шее – попишет немного и сразу хочет полежать.

Родители поняли, что нужно бить тревогу. Прошли обследование специалистов, и в январе 2019 врач вынес вердикт – рак.

- Сделали МРТ по направлению невролога, и врач сказал, что есть новообразование. Сказали делать биопсию. Но это было невозможно, потому что опухоль находится в очень сложном месте – в раздвоенной артерии. Область под челюстью, за ушком, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Ирина Подолько, мама Макара. - Сейчас понимаю, что, если бы обратились к опытному ЛОРу, об опухоли мы бы узнали намного раньше. После диагноза мы вышли на Русский остров. Там сделали ангиографию и смотрели, как ведет себя опухоль. Врачи сказали, что все очень сложно, потому что новообразование растущее. Браться отказались и дали направление на Москву, Питер и Новосибирск.

Макар очень любит активный отдых. Фото: предоставлено Ириной Подолько.

Макар очень любит активный отдых. Фото: предоставлено Ириной Подолько.

Думать было некогда. Ирина собрала вещи. Сказала на работе, что уезжает и полетела вместе с сыном в Москву. С организацией и перелетом ей помог благотворительный фонд «Сохрани жизнь».

В институте имени Н.Н. Бурденко Макар начал радиотерапию. Врачи столичного учреждения после обследования и анализа склонились к тому, что у Макара параганглиома (новообразование, растущее из гламуса).

«Я БЫ ВЕРНУЛСЯ В ПРОШЛОЕ, И ЗНАЛ БЫ, ЧТО ИЗМЕНИТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ»

В институте имени Н.Н. Бурденко Ирина и Макар лечатся с 19 августа. Почти месяц они лежали на стационаре после проведенной операции. А сейчас им разрешили не находиться постоянно в больнице. Мальчик после воздействия препаратов стал очень метеозависим. А в остальном он абсолютно обычный мальчик. Большие голубые глаза полны надежды и желания жить. Макар очень общительный, с грамотно поставленной речью. К сожалению, сейчас с коммуникацией есть проблемы, ведь все его друзья и одноклассники остались во Владивостоке.

Они мальчика не забыли, постоянно спрашивают у него, когда он приедет, потому что скучают. Но вот ответить им Макар ничего не может, ведь говорить о выписке пока очень рано.

На снимке Макар с мамой. Фото: предоставлено Ириной Подолько.

На снимке Макар с мамой. Фото: предоставлено Ириной Подолько.

- Он хочет стать изобретателем. Смотрит фантастические фильмы и говорит мне: «Мам, если бы так можно было, я бы вернулся в прошлое, и знал бы, что сделать, что изменить, чтобы я не заболел»,- продолжает Ирина. - Он у меня очень любит компьютерные игры. Зимой катается на тюбах, коньках - спортивный мальчишка. Он мечтает путешествовать и изобрести машину времени.

Мы все очень надеемся на то, что Макар поправится, ведь у него еще столько планов на жизнь. И мы уверены, что у него все получится, ведь рядом с ним мама. Вместе они преодолеют все преграды, а главное – одержат победу над раком.

Лечение Макара очень дорогостоящее. Если вы прониклись его историей и хотите помочь, можете сделать пожертвование на официальном сайте благотворительного фонда «Сохрани жизнь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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