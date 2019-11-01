2019-11-01T13:37:17+03:00
Общество

Во Владивостоке накажут оскандалившегося водителя автобуса

Мужчина оскорбил пассажирку, теперь за его действия извиняется транспортная компания
Милана СОКОЛ
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Хамоватый водитель автобуса понесет дисциплинарное наказаниеХамоватый водитель автобуса понесет дисциплинарное наказаниеФото: pixabay.com
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Водителя маршрута №30 во Владивостоке накажут за конфликт с пассажиркой. Во время поездки перевозчик высказался нелицеприятно в адрес женщины, которая хотела расплатиться по безналичному расчету. «КП»-Владивосток» выяснила, что обидчика местной жительницы уже нашли, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

Как ранее сообщало издание, конфликт произошел в автобусе Владивостока, после просьбы пассажирки оплатить проезд картой. По словам женщины, водитель не только начал кричать, но и всячески ее оскорблял, доведя до слез. Добравшись до работы, местная жительница рассказала о скандале коллегам, которые всем коллективом встали на ее защиту, опубликовал посты в социальных сетях Приморья. «Комсомолка» в свою очередь обратилась за комментариями к перевозчику – ООО «Скорость». Однако установить сразу виновника неприятного инцидента не удалось из-за несоответствия государственного регистрационного знака. Сегодня стало известно, что в компании была проведена внутренняя проверка.

– По данному факту на автотранспортном предприятии проведена внутренняя проверка, водитель автобуса установлен и будет привлечен к дисциплинарному взысканию. Руководство компании приносит свои извинения пассажирке и очень надеется, что подобного больше не повторится, –прокомментировала «КП»-Владивосток» специалист пресс-службы мэрии города Виктория Лебединец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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