В районе, где десять дней назад пропали приморские рыбаки, заметили перевернутое судно

В Приморье продолжаются поиски шестерых рыбаков, которые десять дней назад вышли на пробный клев и до сих пор о них ничего неизвестно. Мужчины как будто провалились сквозь землю – не было никаких следов. Однако 5 ноября авиацией МЧС в районе поиска замечено перевернутое судно.

Неизвестное судно днищем кверху дрейфует в 134 километрах к юго-востоку от поселка Ольга. Этот район попадает в зону поиска пропавших рыбаков. Судно еще не идентифицировано, поэтому сказать, что это катер, на котором шесть мужчин вышли в море, нельзя. Не исключено, что обнаруженная лодка может быть очередной северокорейской шхуной, которая потерпела крушение.

- Сейчас решается вопрос о направлении к месту группы для обследования судна, - сообщили «КП» в главке МЧС России по Приморскому краю.

Напомним, что шесть человек вышли на шестиметровом катере в залив Владимир Ольгинского района. На борту были жители Чугуевки: владелец катера Евгений Пятышин, его родной брат Максим Пятышин, сотрудник МЧС, и Андрей Поддубный. Еще трое – знакомые из Арсеньева: главный технолог завода «Прогресс» Андрей Ярцев, его коллега инженер-технолог Дмитрий Тужик и Александр Орешников.

Пластиковый моторный катер выходил из поселка Ракушка в залив Владимир 26 октября предположительно в начале семи часов вечера. Целью рыбаков был окунь. Мужчины отзвонились женам и сказали, что пошли осмотреться и проверить клюет-не клюет. Спускать катер на воду им помог местный житель, которому рыбаки сказали, что уйдут ненадолго.

Через два-три часа мужчины должны были вернуться, но как назло в это время пропала связь, хотя обычно телефон принимает сигнал даже в море. На берегу остались машины, разбитый лагерь и продукты.

Если вы можете помочь семьям, женам и детям, которые в слезах просят найти их отцов, пишите и звоните в редакцию «КП-Владивосток». Наши телефоны: 8 (423) 230-22-56, +7 (924) 000-10-03, электронная почта: kompr.vl@mail.ru. Ваше обращение будет сразу же передано родственникам пропавших.

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