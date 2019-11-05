Лишенные сострадания приморцы: щенка выкинули из окна квартиры собственные хозяева

Случай неимоверной жестокости на днях произошел в городе Артеме. Девочку-щенка по кличке Дина выкинули из окна второго этажа собственные хозяева. От удара у собаки повредилась лапа. Покалеченное животное временно приютили добрые люди, но долго держать его у себя они не могут. Дине подыскивают новый дом, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Бывшая хозяйка Дины казалась окружающим очень даже приличной женщиной. Вместе с сыном школьного возраста и очаровательным щенком регулярно ходила ухаживать за пожилым мужчиной. Всех троих гостей в лицо (и в морду) хорошо знали соседи.

- Она сама не с нашего дома. Часто навещала неходячего дедушку. Он – мой сосед, живет на втором этаже, - рассказывает соседка Екатерина.

Как-то раз именно девушка стала свидетелем страшной картины, связанной с приходящими к ним в дом людьми.

- Я тогда находилась в подъезде. Мальчик, сын этой женщины, с улицы нес Дину на руках. Я слышала, как он поднялся на второй этаж и зашел в квартиру, притворив дверь. Спустя буквально минуту вокруг поднялся грохот и визг. Собака вбежала со двора обратно в подъезд! Получается, ее с балкона выкинули.

Немедленно Екатерина и другая соседка пошли «воевать» с хозяйкой собаки. Вместе они попытались забрать щенка у мучителей. Вот только отдавать им животное никто не собирался. Женщину не напугали даже угрозы законом.

- Сказали, что пожалуемся на нее за жестокое обращение с животными, а она нам: «Только попробуйте подать заявление». По-хорошему ее тоже просили, говорили, что если Дина им не нужна, зачем издеваться над ней, отдала бы нам - но та ни в какую.

Только спустя время женщина, вероятно, все-таки передумала. Ну или действительно напугалась административной, а то и уголовной ответственности - оставила покалеченную Дину в подъезде.

- Я вчера увидела щенка – завела к себе, покормила, покрывало постелила для сна. У нее сломана лапа, но перелом закрытый. Дина поджимает ее и бегает, - рассказывает Екатерина. – Сегодня утром выпустила погулять, а потом опять услышала визг. Открыла дверь, а она на втором этаже сидит, не знаю, может пнул кто-то. Я позвала - щенок ко мне обратно забежал. В прихожей вот сейчас.

Дина откликается на свою кличку

Оставить Дину у себя девушка хочет, но не может. Во-первых, у Екатерины совсем маленький ребенок. А, во-вторых, ее семья только недавно переехала в Артем, и они часто в разъездах. В будущем собаку попросту будет не с кем оставлять.

По словам временной хозяйки, Дина – очень послушная и добрая девочка. В будущем она может стать кому-то самым верным другом.

Позвонить и узнать больше о собаке можно по номеру: +7 999 040-03-11 (Екатерина).