2019-11-05T11:07:06+03:00
Общество

«Комсомольская правда-Приморье» и Фонд социального страхования вместе проведут круглый стол

Темой конференции станет профилактика производственного травматизма и реабилитация пострадавших на производстве
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«Комсомольская правда-Приморье» и Фонд социального страхования вместе проведут круглый стол«Комсомольская правда-Приморье» и Фонд социального страхования вместе проведут круглый столФото: Комсомольская правда
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6 ноября в конференц-зале регионального ФСС состоится круглый стол, посвященный профилактике производственного травматизма и реабилитации пострадавших на производстве.

Спикерами выступят сотрудники Фонда: Спиридонова Н.В., Калашников А.В., Павко Т.М.

Среди участников круглого стола – представители краевого департамента труда и социального развития, трудовой инспекции, краевой федерации профсоюзов, работодатели и пострадавшие на производстве, а также журналисты региональных СМИ.

Круглый стол состоится по адресу: улица Муравьева-Амурского, 1-б, 1 этаж, каб. 1-8 (конференц-зал).

ИСТОЧНИК KP.RU

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