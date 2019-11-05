«Комсомольская правда-Приморье» и Фонд социального страхования вместе проведут круглый стол
6 ноября в конференц-зале регионального ФСС состоится круглый стол, посвященный профилактике производственного травматизма и реабилитации пострадавших на производстве.
Спикерами выступят сотрудники Фонда: Спиридонова Н.В., Калашников А.В., Павко Т.М.
Среди участников круглого стола – представители краевого департамента труда и социального развития, трудовой инспекции, краевой федерации профсоюзов, работодатели и пострадавшие на производстве, а также журналисты региональных СМИ.
Круглый стол состоится по адресу: улица Муравьева-Амурского, 1-б, 1 этаж, каб. 1-8 (конференц-зал).
ИСТОЧНИК KP.RU