Появились фото и видео неопознанного перевернутого судна в районе поиска пропавших рыбаков в Приморье

В Приморье продолжаются поиски шестерых рыбаков, которые 26 октября вышли в море и пропали без вести. Мужчины вышли в залив Владимир на пробный клев, и словно провалились сквозь землю – не было никаких следов. 5 ноября авиацией МЧС было обнаружено перевернутое судно, которое может принадлежать исчезнувшим рыбакам.

Неопознанное судно днищем кверху нашел самолет-амфибия Бе-200 ЧС, который привлекли к поискам рыбаков из соседнего Хабаровского края. Объект дрейфует в 134 километрах юго-восточнее поселка Ольга. К слову, это место как раз входит в район поиска мужчин.

Пока идентифицировать судно сложно: возможно, это катер, на котором рыбаки вышли в открытое море, однако не исключено, что объектом является перевернутая северокорейсая шхуна. Для проверки информации решается вопрос направлении к данному месту группы спасателей.

Самолёт БЕ-200 ЧС обнаружил перевёрнутую лодку в акватории Японского моря.Видео главка МЧС России по Приморскому краю

Сегодня, 5 ноября, проводился осмотр береговой черты от бухты Серебряная до бухты Удобная Тернейского района. Также спасатели обследовали береговую черту в районе бухты Рудная Дальнегорского городского округа. Волонтеры и специалисты осматривали береговую черту в заливе Владимира.

Нарастающим итогом обследовано 1543 километра береговой черты и 29251,4 квадратных километра морской акватории. В поисках участвуют, согласно данным главка МЧС России по Приморскому краю, 63 человека, восемь единиц техники и одно воздушное судно.

Напомним, что шесть человек вышли на шестиметровом катере в залив Владимир Ольгинского района. На борту были жители Чугуевки: владелец катера Евгений Пятышин, его родной брат Максим Пятышин, сотрудник МЧС, и Андрей Поддубный. Еще трое – знакомые из Арсеньева: главный технолог завода «Прогресс» Андрей Ярцев, его коллега инженер-технолог Дмитрий Тужик и Александр Орешников.

Пластиковый моторный катер выходил из поселка Ракушка в залив Владимир 26 октября предположительно в начале семи часов вечера. Целью рыбаков был окунь. Мужчины отзвонились женам и сказали, что пошли осмотреться и проверить клюет-не клюет. Спускать катер на воду им помог местный житель, которому рыбаки сказали, что уйдут ненадолго.

Через два-три часа мужчины должны были вернуться, но как назло в это время пропала связь, хотя обычно телефон принимает сигнал даже в море. На берегу остались машины, разбитый лагерь и продукты.

Если вы можете помочь семьям, женам и детям, которые в слезах просят найти их отцов, пишите и звоните в редакцию «КП-Владивосток». Наши телефоны: 8 (423) 230-22-56, +7 (924) 000-10-03, электронная почта: kompr.vl@mail.ru. Ваше обращение будет сразу же передано родственникам пропавших.

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