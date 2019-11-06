Приморцы, надеваем подштанники: самый холодный день на этой неделе намечается в четверг

Как говорят сами синоптики, особенность этой недели связана не с осадками, а с похолоданием. Из-за прихода атмосферного фронта с сегодняшнего дня в Приморье начнет понижаться температура, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Самый холодный день за последние недели выпадет на четверг. Тогда столбики термометров в горных районах опустятся до минус 16 градусов!

Еще 5 ноября над Хабаровским краем начал смещаться циклон, захватив фронтальными разделами и Приморье. Однако главная роль сейчас отведена скорее его уходу, поскольку после атмосферных фронтов, как правило, в крае происходят усиление ветра и наступление холода. Так, сегодняшний день в сравнении с прошлым уже прохладнее: температура воздуха днем от 0 до +7 градусов. Например, вчера воздух днем прогрелся до +4…+10 градусов.

Завтра фон средних дневных температур по краю будет в пределах -1…-6 градусов, а на юге и побережье Приморья потеплеет до +7…+11 градусов.

Во Владивостоке существенных осадков в четверг не ожидается, но произойдет усиление ветра. Это и станет причиной заметного похолодания.

- Ночью станет прохладнее. Если раньше в приморской столице был слабый плюс, то сейчас мы уходим в сторону слабого минуса: от 0 до -4 градусов по ночам. Днем будет теплее - от 4 до 7 градусов выше ноля, - делится Марина Парфенова, главный редактор портала «Примпогода».

А тем временем специалисты Росгидромета сделали прогноз на предстоящую зиму. Как рассказал директор центра Роман Вильфанд, можно говорить только о положительном или отрицательном фоне, но предсказать интенсивность аномалии все же невозможно. Согласно данным синоптиков, декабрь на Дальнем Востоке будет ниже нормы, в январе - в пределах нормы, а в феврале и вовсе, как и на большей части округа, - выше среднемесячной нормы.

Последний месяц осени на азиатской территории страны будет очень теплым. В частности, речь идет о Сибири и Дальнем Востоке.