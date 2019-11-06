«Творить и не бояться»: юная художница из Приморья прошла стажировку у Юлии Далакян

12-летняя Елизавета Слепышева из Владивостока выиграла масштабный федеральный конкурс «Поколение М», прошла бесплатную стажировку в модном доме известного дизайнера Юлии Далакян и побывала за кулисами крупнейшего модного дефиле.

Стажировка началась с недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Талантливая девочка из Владивостока попала в «святая святых» главного мероприятия в области российской моды — за кулисы и на подиум, где проходил показ коллекции Юлии Далакян «Весна-Лето 2020». Ведущий российский дизайнер лично дала Лизе несколько мастер-классов и показала работу своего модного дома. Кроме «закулисья» мира моды, Елизавета посетила фабрику, на которой производят уникальные ткани по авторским рисункам.

«Участие в стажировке и модном показе Юлии Далакян — бесценный опыт и невероятные эмоции. Атмосфера творчества и мира моды, интересные знакомства и новые знания — все это стало реальным, благодаря проекту «Поколение М». Поэтому будущим участникам я хочу пожелать творить, не бояться и никогда не слушать чужое отрицательное мнение. Загружайте свои работы на сайт, верьте в себя, и все обязательно получится», — поделилась впечатлениями победитель проекта Елизавета Слепышева.

Всероссийская онлайн-площадка для юных дизайнеров «Поколение М» с каждым годом принимает все больше работ. В пятом сезоне проекта, который проходил с сентября 2018 г. по май 2019 г., на конкурс поступило около шестисот эскизов. Кроме того, наставники проекта Игорь Гуляев и Юлия Далакян провели специально для ребят серию мастер-классов по fashion-дизайну онлайн.

«Поколение М» — прекрасная возможность помочь своим опытом и наставничеством. Проект хорош не только своей благотворительностью и созидательным началом, он еще и помогает детям попробовать себя в разных направлениях творчества и определиться с будущей профессией. Работы Лизы Слепышевой — хороший пример для других ребят, показывающий, как небанально проиллюстрировать и подать свою идею. У девочки интересные мысли и неповторимый взгляд, а значит — впереди большое будущее и длинная дорога, полная творчества и новых открытий», — отметила дизайнер Юлия Далакян.

«Я очень горжусь тем, что наш проект «Поколение М» помог зажечь новую звездочку на модном небосклоне. Fashion-сообщество во Владивостоке Приморье развито на самом высоком уровне, что еще раз доказала победа приморской художницы в столь масштабном конкурсе с высокой конкуренцией. Дизайнеры, фотографы и художники из Приморья активно участвуют и регулярно побеждают в проекте «Поколение М». При этом, с каждым годом талантливых ребят становится все больше, они понимают, что победа реальна и охотно участвуют в проекте», — отметила директор ПАО «МТС» в Приморском крае Евгения Сысоева.