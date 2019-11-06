Китаец предлагает приморчанкам родить от него детей и «стать счастливее в десять раз»

Житель КНР подходит к русским девушкам на улицах Уссурийска и раздает любовные послания. Записки раскрывают широкую душу мужчины и предлагают выйти за него замуж. Азиатский романтик уверен, что женщина рядом с ним не только станет счастливее в десять раз, но и захочет родить от него нескольких детей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Мужчина встретил свою суженную несколько дней назад прямо в центре полиграфии по адресу Чичерина,153. Смело подошел и, сказав на корявом русском «Здравствуй, это только для тебя», вручил шокированной девушке письмо.

От подобной любви дама, очаровавшая китайца, отказалась, но решила все же поспособствовать устройству его личной жизни - прямо в фотоштабе отсканировала записку и запостила ее текст в соцсети. Мало ли, кто-нибудь захочет себе детей-метисов.

Текст послания начинался довольно скучно и издалека - с описания Чунцина - родного города незнакомца.

«Этот знаменитый город находится на юго-западе Китая. Климат там очень хороший! Температура 10-20 градусов тепла. В нем не нужно надевать толстые ватные куртки», - подчеркивает плюсы своей родины автор.

В следующем абзаце (вот что значит скромность) он перешел к описанию самого себя.

«Мне 48 лет, не женат, имею высшее профессиональное образование. Я очень добрый человек. За плечами 16 лет учебы в школе и университете. У меня нет вредных привычек, но есть крепкое здоровье. По своему физическому и душевному состоянию я моложе своих сверстников на 10-15 лет. Моим родителям по 80 лет, они абсолютно здоровы».

По его словам, русский язык он учил три года и может на нем свободно изъясняться. Вот только жить своей будущей жене предлагает все-таки в Китае. Говорит, что у них там люди дружелюбные, все будут хорошо к ней относиться.

«Китайский народ приветливый и гостеприимный. Если ты выйдешь за меня замуж и переселишься к нам, то все будут хорошо к тебе относиться, а жизнь станет гораздо счастливее, чем в твоей стране. У нас там много свежих овощей и фруктов, будешь в девчачьей форме (вероятно, имеет ввиду стройное телосложение - прим. ред)».

Конечно же, у такого идеального мужчины есть пожелания и к супруге, правда, совсем не обязательные. Иностранец всего лишь надеется, что возраст его женщины будет 28-35 лет. Согласен быть у нее даже не первым мужем.

«Вы можете быть разведены и иметь дочь. Я очень люблю дочь. Буду к ней очень добр. Конечно, в будущем мы родим еще 1-2 детей. Вам следует знать, что метисы феноменально умны!»

Приглянувшимся ему избранницам он предложил обмениваться «микрописьмами», то есть, сообщениями. Оставил свой номер и попросил, в случае того, если он им окажется совсем не люб, сразу не отвергать общение с ним, а познакомить с другими одинокими женщинами.

Многие уссурийские девушки в интернете поделились опытом и рассказали, что также получали подобные послания - кому-то вручали их на улице, кому-то на автовокзале, а за кем-то даже в парикмахерскую заходили. Такой вот настойчивый в вопросах любви китаец.

Кстати, многие пользователи, несмотря на миролюбивость иностранца, попросили девушек все-таки предостерегаться подобных предложений переезда за границу. Ведь там могут отдавать вовсе не замуж.