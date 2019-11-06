2019-11-06T07:37:54+03:00
Общество

Китаец предлагает приморчанкам родить от него детей и «стать счастливее в десять раз»

Мужчина подходит к незнакомым девушкам на улицах и делает интересное предложение
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Китаец ищет в Приморье себе женуКитаец ищет в Приморье себе жену
Изменить размер текста:

Житель КНР подходит к русским девушкам на улицах Уссурийска и раздает любовные послания. Записки раскрывают широкую душу мужчины и предлагают выйти за него замуж. Азиатский романтик уверен, что женщина рядом с ним не только станет счастливее в десять раз, но и захочет родить от него нескольких детей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Мужчина встретил свою суженную несколько дней назад прямо в центре полиграфии по адресу Чичерина,153. Смело подошел и, сказав на корявом русском «Здравствуй, это только для тебя», вручил шокированной девушке письмо.

От подобной любви дама, очаровавшая китайца, отказалась, но решила все же поспособствовать устройству его личной жизни - прямо в фотоштабе отсканировала записку и запостила ее текст в соцсети. Мало ли, кто-нибудь захочет себе детей-метисов.

Текст послания начинался довольно скучно и издалека - с описания Чунцина - родного города незнакомца.

«Этот знаменитый город находится на юго-западе Китая. Климат там очень хороший! Температура 10-20 градусов тепла. В нем не нужно надевать толстые ватные куртки», - подчеркивает плюсы своей родины автор.

В следующем абзаце (вот что значит скромность) он перешел к описанию самого себя.

«Мне 48 лет, не женат, имею высшее профессиональное образование. Я очень добрый человек. За плечами 16 лет учебы в школе и университете. У меня нет вредных привычек, но есть крепкое здоровье. По своему физическому и душевному состоянию я моложе своих сверстников на 10-15 лет. Моим родителям по 80 лет, они абсолютно здоровы».

По его словам, русский язык он учил три года и может на нем свободно изъясняться. Вот только жить своей будущей жене предлагает все-таки в Китае. Говорит, что у них там люди дружелюбные, все будут хорошо к ней относиться.

«Китайский народ приветливый и гостеприимный. Если ты выйдешь за меня замуж и переселишься к нам, то все будут хорошо к тебе относиться, а жизнь станет гораздо счастливее, чем в твоей стране. У нас там много свежих овощей и фруктов, будешь в девчачьей форме (вероятно, имеет ввиду стройное телосложение - прим. ред)».

Конечно же, у такого идеального мужчины есть пожелания и к супруге, правда, совсем не обязательные. Иностранец всего лишь надеется, что возраст его женщины будет 28-35 лет. Согласен быть у нее даже не первым мужем.

«Вы можете быть разведены и иметь дочь. Я очень люблю дочь. Буду к ней очень добр. Конечно, в будущем мы родим еще 1-2 детей. Вам следует знать, что метисы феноменально умны!»

Приглянувшимся ему избранницам он предложил обмениваться «микрописьмами», то есть, сообщениями. Оставил свой номер и попросил, в случае того, если он им окажется совсем не люб, сразу не отвергать общение с ним, а познакомить с другими одинокими женщинами.

Многие уссурийские девушки в интернете поделились опытом и рассказали, что также получали подобные послания - кому-то вручали их на улице, кому-то на автовокзале, а за кем-то даже в парикмахерскую заходили. Такой вот настойчивый в вопросах любви китаец.

Кстати, многие пользователи, несмотря на миролюбивость иностранца, попросили девушек все-таки предостерегаться подобных предложений переезда за границу. Ведь там могут отдавать вовсе не замуж.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Больше тысячи жителей Ленского района вступили в программу здоровья инвестора «Шиеса»
Жители Ленского района Архангельской области всерьез озаботились своим здоровьем: число участников беспрецедентной медицинской программы инвестора проекта экотехнопарка «Шиес» - компании «Технопарк» - уже превысило тысячу человек
Новости 24
Первый минус: синоптики рассказали, когда во Владивосток придут заморозки
Первый минус: синоптики рассказали, когда во Владивосток придут заморозки
К перевернутому судну в Приморье прибыл сахалинский «Спасатель Кавдейкин»
Погрузку белух из» китовой тюрьмы» продолжают в Приморье
В Приморье судебный пристав поймал алиментщика, заказав у него установку кондиционера
Пьяный рабочий ударил ножом собутыльника, был изгнан с вечеринки и поджог бытовку в Приморье
Альфа-Банк в 2020 году планирует рост кредитов населению на 30%
Расти конопля, большая да маленькая: в Приморье задержали двух «огородников»
На Кубке Приморья по тхэквондо 9 медалей завоевали спортсмены команды «Восточник»
В Приморье молодой водитель малолитражки насмерть сбил велосипедиста
"Вот как тут на учебу успеть, если постоянно коллапс": владивостокцы негодуют из-за утренних пробок
"Даже у котов есть собственный бизнес": приморцы шутят о питомеце, облюбовавшем место у пит-стопа
Мишенью выступила гражданская жена: полиция задержала приморца, открывшего стрельбу в квартире
Степень интенсивности опасных явлений определили федеральные синоптики в Приморье
Тепло временно покинет дома некоторых жителей Владивостока
Напраздновались: больше 100 пьяных водителей попались за выходные в Приморье
Трудный подросток, пропавший в Приморье неделю назад, скрывался у отца