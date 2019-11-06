2019-11-06T07:41:30+03:00
Происшествия

Взрыв на танкере в Приморье: поиски тела третьего погибшего прекращены

Сильным течением мужчину могло отнести в открытое море [фото, видео]
Александра ШОПЕНКО
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По неподтвержденным данным, хлопок случился в пятом грузовом танке, разворотив среднюю часть суднаПо неподтвержденным данным, хлопок случился в пятом грузовом танке, разворотив среднюю часть суднаФото: Комсомольская правда
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Спасатели в Приморье прекратили поиски моряка, который погиб при взрыве на танкере «Залив Америка». Напомним, что ударной волной мужчину выбросило в залив Находка, где он утонул на глазах у команды. Тело погибшего искали четыре дня, но операция не увенчалась успехом.

Кадры с места ЧП в приморском городе Находка.Видео: Дальневосточное СУ на транспорте СК РФМилана СОКОЛ

Суббота, 2 ноября, 8:25 утра, на танкере «Залив Америка», который стоял на якоре в четвертом районе залива Находка, произошел взрыв газа. В момент аварии судно находилось в ожидании постановки к причалу под погрузку. По неподтвержденным данным, хлопок случился в пятом грузовом танке, разворотив среднюю часть судна. Кадрами последствий с «КП-Владивосток» поделились читатели.

После взрыва танкер остался на плаву, разлива нефтепродуктов не было Фото: Комсомольская правда

После взрыва танкер остался на плаву, разлива нефтепродуктов не былоФото: Комсомольская правда

После взрыва танкер остался на плаву, разлива нефтепродуктов не было, пожара тоже. На судне в момент ЧП находилось 12 человек. По информации экипажа, жертвами хлопка газа стали три человека – ударной волной их выбросило за борт. По свидетельствам очевидцев – это боцман, старший помощник и матрос.

Тела двух погибших подняли быстро, а вот третьего не смогли найти до сих пор. Он числится пропавшим без вести, однако члены команды заявляли, что он утонул у них на глазах. В связи с этим было решено прекратить поиск. В заливе очень сильное течение, поэтому спасатели не исключают, что моряка могло отнести в открытое море.

В момент ЧП судно находилось в балластном состоянии, без груза Фото: Комсомольская правда

В момент ЧП судно находилось в балластном состоянии, без грузаФото: Комсомольская правда

- На рейде суда предупреждены: если кто-то заметит погибшего, сразу доложат, - сообщили «КП-Владивосток» в аварийно-спасательном подразделении порта Находка.

Танкер принадлежит компании ООО «Наяда». Судовладелец выплатит семьям погибших по 1 000 000 рублей до 10 ноября этого года и возьмет на себя все расходы по организации погребения своих моряков.

ЧП на приморском танкере.Видео: социальные сетиМилана СОКОЛ

- Кроме того, жизни членов экипажа застрахованы на сумму 300 000 рублей и ответственность судовладельца за гибель моряков застрахована на 30 000 $ на каждого члена экипажа судна. Страховые суммы будут выплачены семьям погибших через страховую компанию по завершении расследования, - сообщили в ООО «Наяда».

Причины аварии выясняют следователи Фото: Комсомольская правда

Причины аварии выясняют следователиФото: Комсомольская правда

В компании подчеркнули, что танкер прошел очередной ремонт в мае этого года. В момент ЧП судно находилось в балластном состоянии, без груза. Причины аварии выясняют следователи, которые возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц». В ООО «Наяда» изъяли документы, имеющие отношения к танкеру «Залив Америка». Свою проверку также организовала транспортная прокуратура.

Взрыв на танкере «Залив Америка» в Приморье: появились фото и видео с места ЧП.Предоставлено героем публикации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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