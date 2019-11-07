Популярную дорогу Владивостока откроют после капитального ремонта 11 ноября

Во Владивостоке подходит к концу ремонт одной из самых популярных дорог – спуска с проспекта красоты на «Авангард». Проезд по улице Капитана Шефнера, масштабные работы на которой длились больше трех месяцев, откроют 11 ноября. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», специалисты уже полностью заасфальтировали трассу, привели в порядок пешеходную зону, осталось только загерметизировать швы и установить ограждения.

Дорожные работы на спуске известной во Владивостоке «бетонки» начались в конце июля. Одна из самых популярных и крутых городских трасс была в плачевном состоянии, капитального ремонта здесь не проводилось много лет, а временных латок хватало ненадолго. Перед автомобилистами стоял выбор – ехать напрямую, рискуя своими машинами, или искать другие пути, делая внушительный крюк. Большинство выбирали первый вариант. Поэтому новость о ремонте, была воспринята «на ура», несмотря на временное ограничение движения.

Масштабный ремонт начался летомФото: Милана СОКОЛ

Трасса, ставшая адом для автомобилистов, теперь полностью преобразится. Рабочие уже уложили армированное основание на крутом спуске и забетонировали изготовленную конструкцию. Для укладки 24-сантиметрового слоя во Владивосток специально доставили из Америки бетоноукладочную машину. Рабочие отремонтировали ливневки и подняли на новый уровень канализационные люки. Дорожные службы также уложили асфальт на других участках этой улицы и починили пешеходные зоны.

Автомобилисты рисковали, проезжая по торчащей арматуре и ямамФото: Милана СОКОЛ

Технику для укладки доставили во Владивосток из АмерикиФото: vlc.ru

– Основные работы уже завершены, впереди у подрядчика установка барьерного ограждения и облагораживание прилегающей территории,– рассказали специалисты пресс-службы администрации Владивостока.

Пешеходная зона с одной стороны отсутствовалаФото: Милана СОКОЛ

Стоит отметить, что после открытия проезда по улице Капитана Шефнера, планируется ремонт на Володарского и Ковальчука, дороги как раз служили объездными. Подрядчик уже отремонтировал спуск с Тунгусской на «Гайдамак», однако в районе Ковальчука образовалась течь, которую предстоит устранить, после чего заасфальтировать оставшуюся часть дороги.

Ранее планировалось открыть проезд на Капитана Шефнера 8 ноября, дорожники почти уложились в срок.