2019-11-07T02:27:10+03:00
Общество

Популярную дорогу Владивостока откроют после капитального ремонта 11 ноября

Основные работы на Шефнера завершены, осталось только установить ограждение [фото]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Масштабный ремонт длился больше трех месяцевМасштабный ремонт длился больше трех месяцевФото: vlc.ru
Изменить размер текста:

Во Владивостоке подходит к концу ремонт одной из самых популярных дорог – спуска с проспекта красоты на «Авангард». Проезд по улице Капитана Шефнера, масштабные работы на которой длились больше трех месяцев, откроют 11 ноября. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», специалисты уже полностью заасфальтировали трассу, привели в порядок пешеходную зону, осталось только загерметизировать швы и установить ограждения.

Дорожные работы на спуске известной во Владивостоке «бетонки» начались в конце июля. Одна из самых популярных и крутых городских трасс была в плачевном состоянии, капитального ремонта здесь не проводилось много лет, а временных латок хватало ненадолго. Перед автомобилистами стоял выбор – ехать напрямую, рискуя своими машинами, или искать другие пути, делая внушительный крюк. Большинство выбирали первый вариант. Поэтому новость о ремонте, была воспринята «на ура», несмотря на временное ограничение движения.

Масштабный ремонт начался летом Фото: Милана СОКОЛ

Масштабный ремонт начался летомФото: Милана СОКОЛ

Трасса, ставшая адом для автомобилистов, теперь полностью преобразится. Рабочие уже уложили армированное основание на крутом спуске и забетонировали изготовленную конструкцию. Для укладки 24-сантиметрового слоя во Владивосток специально доставили из Америки бетоноукладочную машину. Рабочие отремонтировали ливневки и подняли на новый уровень канализационные люки. Дорожные службы также уложили асфальт на других участках этой улицы и починили пешеходные зоны.

Автомобилисты рисковали, проезжая по торчащей арматуре и ямам Фото: Милана СОКОЛ

Автомобилисты рисковали, проезжая по торчащей арматуре и ямамФото: Милана СОКОЛ

Технику для укладки доставили во Владивосток из Америки Фото: vlc.ru

Технику для укладки доставили во Владивосток из АмерикиФото: vlc.ru

– Основные работы уже завершены, впереди у подрядчика установка барьерного ограждения и облагораживание прилегающей территории,– рассказали специалисты пресс-службы администрации Владивостока.

Пешеходная зона с одной стороны отсутствовала Фото: Милана СОКОЛ

Пешеходная зона с одной стороны отсутствовалаФото: Милана СОКОЛ

Стоит отметить, что после открытия проезда по улице Капитана Шефнера, планируется ремонт на Володарского и Ковальчука, дороги как раз служили объездными. Подрядчик уже отремонтировал спуск с Тунгусской на «Гайдамак», однако в районе Ковальчука образовалась течь, которую предстоит устранить, после чего заасфальтировать оставшуюся часть дороги.

Ранее планировалось открыть проезд на Капитана Шефнера 8 ноября, дорожники почти уложились в срок.

Основные работы уже завершены Фото: vlc.ru

Основные работы уже завершеныФото: vlc.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Битва в совхозе «Новоселовский»: председатель-чеченец защищал русских крестьян от рейдеров
Обозреватель «КП» Ульяна Скойбеда отправилась в село, где с 2010 года идет передел собственности. 22 сентября в Ростовской области очередное столкновение закончилось перестрелкой - пять трупов
Митрополит Волоколамский Иларион: Евангелие можно изучать в школе - это памятник литературы, как и рассказы Чехова
Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ рассказал «КП», как его приняли в США, как изменилась церковная ситуация при Зеленском, чем дополнить школьный курс и зачем России «три храма в сутки» [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Товарищи на летней резине, можете даже не выезжать: в Приморье начался «день жестянщика»
В центре Владивостока автомобилист врезался в светофор и скрылся
Первый минус: синоптики рассказали, когда во Владивосток придут заморозки
К перевернутому судну в Приморье прибыл сахалинский «Спасатель Кавдейкин»
Погрузку белух из «китовой тюрьмы» продолжают в Приморье
В Приморье судебный пристав поймал алиментщика, заказав у него установку кондиционера
Пьяный рабочий ударил ножом собутыльника, был изгнан с вечеринки и поджог бытовку в Приморье
Альфа-Банк в 2020 году планирует рост кредитов населению на 30%
Расти конопля, большая да маленькая: в Приморье задержали двух «огородников»
На Кубке Приморья по тхэквондо 9 медалей завоевали спортсмены команды «Восточник»
В Приморье молодой водитель малолитражки насмерть сбил велосипедиста
"Вот как тут на учебу успеть, если постоянно коллапс": владивостокцы негодуют из-за утренних пробок
"Даже у котов есть собственный бизнес": приморцы шутят о питомеце, облюбовавшем место у пит-стопа
Мишенью выступила гражданская жена: полиция задержала приморца, открывшего стрельбу в квартире
Степень интенсивности опасных явлений определили федеральные синоптики в Приморье
Тепло временно покинет дома некоторых жителей Владивостока
Напраздновались: больше 100 пьяных водителей попались за выходные в Приморье
Трудный подросток, пропавший в Приморье неделю назад, скрывался у отца