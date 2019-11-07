2019-11-07T05:23:07+03:00
Общество

Девушки, будьте осторожны: во Владивостоке за рулем BMW X6 ездит «нелюдь»

Приморочка утверждает, что ее бывший парень обманывает милых дам, оставляя их с детьми и кредитами
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Девушка говорит, что возлюбленный называл себя "мужем". Фото: pixabayДевушка говорит, что возлюбленный называл себя "мужем". Фото: pixabay
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За рулем BMW X6 во Владивостоке ездит мужчина, бросивший двоих маленьких детей. Алименты, по словам его бывшей девушки, он не выплачивает, как и деньги за два кредита на его машины. С последними разбираются другие оставленные им женщины. Приморочка советует не повторять, по крайней мере, ее ошибок, поэтому делится своим опытом, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В одном из анонимных пабликов инстаграма появилось предупреждение для жительниц приморской столицы. Начинается оно рифмовано: «Ходит по Владивостоку некто. Внешне вроде человек, а по факту - кожа, кости, души нет». Автор поста - мама двоих малышей рассказывает свою неудачную любовную историю.

Ее дочке сейчас три года, а сыну год. Полтора года назад девушка разошлась с парнем, который, как она говорит «мужем себя называл». Распалась пара из-за пьянок и рукоприкладства. После расставания некогда «любимый папа» исчез не только из жизни второй половины, но и из жизни детей.

- Этот «нечеловек» уже как полтора года не платит алименты. Даже просьбу помочь с лекарствами детям проигнорировал. Малыши лежали в больнице - в гости не приехал. Никаких рычагов давления на него нет. Взываю его к совести, но и она, видимо, отсутствует. Второго ребенка он сам просил, а в итоге на день рождения сына не позвонил даже, не поздравил. И про дочь забыл, - пишет мать.

Женщина упомянула, что ее бывший сейчас снимает квартиру на Снеговой пади и вроде как даже нашел себе новую возлюбленную.

- Думаю, если бы эта девушка знала, кто это существо на самом деле, то никогда бы не стала так себя опускать рядом с ним. Не только я пострадала, две его бывшие жены, как оказалось, кредиты за его машины выплачивают, - делится приморская жительница.

Как уже наученная жизнью дама, она советует не только обходить стороной данного представителя мужского пола, но и всегда проверять ФССП при знакомствах с другими джентльменами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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