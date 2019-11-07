Сломаешь дверь – получишь железной палкой: в приморском автобусе произошел серьезный конфликт

В междугороднем автобусе в Приморье произошел серьезный конфликт между пассажирами и водителем. По словам очевидцев, требование об остановке в Романовке привело не только к словестной перепалке, но и рукоприкладству со стороны перевозчика. Редакция «КП»-Владивосток» решила выяснить, что стало причиной ожесточенных споров в автобусе, и почему приморцы не могут добраться домой на общественном транспорте.

С чего все началось

Жители Романовского сельского поселения, в которое входит сама Романовка, Речица, Царевка и Моленый Мыс уверяют, что проблема с транспортом появилась чуть больше года назад, когда отменили автобус Большой Камень – Смоляниново. Добраться до более крупных населенных пунктов можно на междугородних рейсах, однако многих остановок попросту нет в маршрутах. Поэтому стоять на трассе иногда приходится часами. Те, кому позволяют финансовые возможности ездят на такси, правда на ежедневные поездки уходят довольно кругленькие суммы, поэтому местные объединяются и скидываются. Остальные жители села и вовсе вынуждены ходить по оживленной трассе пешком.

Спорная остановка

Остановка «ДЭУ», находящаяся в трех километрах от центра поселения, не числится в маршрутах, проходящих междугородних автобусов. По словам жителей села, каждый раз приходится просить водителей остановиться, при этом на рейсах Владивосток – Находка практически не бывает проблем, перевозчики относятся с пониманием. Споры обычно возникают при поездках по маршруту Большой Камень – Владивосток.

– Неважно больной ты, с детьми или с сумками, говорят, остановим в Смоляниново, оттуда дойдете пешком. А это больше 5 километров по трассе. Я лично переплачивала таким водителям по 300 или 500 рублей, когда ехала с маленьким ребенком, лишь бы добраться к родственникам, – поделилась с «Комсомолкой» жительница Приморья.

Кто-то пытается по-доброму договориться с перевозчиками, кто-то ругается, а решить транспортную проблему из-за остановок в маленьких населенных пунктах пока не удается. Очередной конфликт в автобусе, кстати, произошел именно из-за этого.

Автобус № 504 выехал 31 октября в 13:15 из Большого Камня во Владивосток. Ничего не предвещало беды, пока люди не попросили открыть двери на спорной остановке в Романовке. Очевидцы уверяют, что сначала стала кричать кондуктор, переходя на мат, женщина объясняла, что остановки в этом месте нет. Потом подключился водитель, который в свою очередь отметил, что – «Грязные люди из деревни, вообще не имеют прав заходить в городской автобус». Естественно после подобного обращения приморцы взбунтовались. По словам свидетелей конфликта, один из пассажиров пригрозил сломать дверь, в ответ ему последовало – «Тогда получишь железной палкой».

– Думал, что водитель шутить, а он открыл двери, схватил, что-то похожее на монтировку и погнался за пассажиром. Догнать мужчину не получилось, поэтому перевозчик просто кинул эту палку в него, сбив с ног, – рассказывает юный житель Приморья, ставший невольным свидетелем ситуации.

Чем именно закончилась потасовка, подросток не знает, он сильно испугался, выскочил из автобуса и побежал домой. Теперь юный приморец натуральным образом боится ездить на этом маршруте и, уж тем более, спрашивать про «запретную» остановку.

Безопасность пассажиров

В редакцию «КП» обратились родственница подростка, она попыталась самостоятельно разобраться в ситуации и добиться объяснений и извинений от транспортной компании за вопиющий случай в автобусе.

– Позвонила в автовокзал Большого Камня, узнала, что автобус принадлежит предпринимателям из Артема, даже связалась с ними, объяснив ситуацию. На следующий день попыталась выяснить, приняты ли меры, но до настоящего дня в компании не берут трубку.

«Комсомолке» удалось поговорить с представителем транспортной компании – ИП Басараб, который заверил, что с водителем проведена разъяснительная беседа, к тому же перевозчик написал объяснительную. Однако сам участник инцидента уверяет, что это пассажиры вели себя вызывающе и спровоцировали конфликт.

– Остановка «ДЭУ» есть в маршруте?

– Нет, она не числится в маршрутной карте. Но всегда по просьбе пассажиров стараемся останавливаться, потому что местного автобуса просто нет

– После конфликта люди боятся ездить на ваших рейсах. Как-то извинились перед пассажирами?

– Не понятно, вообще на какой почве все случилось. Водитель говорит, что это пассажиры огрызались и у него не выдержали нервы, начал психовать. С людьми не связывались, они не оставили контакты (читательница пыталась дозвониться неделю,– примечание редакции).

Официальный ответ

«КП»-Владивосток» также обратилась в администрацию Приморского края. Из Департамента транспорта и дорожного хозяйства поступил ответ, что Романовка и Царевка являются остановочными пунктами 20 проходящих междугородних маршрутов. Однако по поводу дополнительной остановки от районной администрации обращения не поступало, – отметил специалист пресс-службы АПК.

Таким образом, местным жителям придется в очередной раз пытаться самостоятельно решить транспортную проблему.

– Составлю заявления, отправлю во все инстанции. В понедельник пойду на прием к депутатам. Написала бы еще обращение в органы, но ребенок получил только моральную травму, а вот пострадавший – физическую, надеюсь, он уже обратился в полицию, – констатировала местная жительница.

Напомним, буквально на прошлой неделе в автобусе Владивостока тоже произошел конфликт между водителем и пассажиркой. Тогда перевозчика удалось оперативно найти, на предприятии прошла внутренняя проверка и транспортная компания извинилась за действия нерадивого сотрудника. Не исключено, что и в этот раз материал редакции поможет разобраться в сложившейся ситуации.