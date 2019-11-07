Белая зарплата и трудовой договор – гарант получения страховых выплат для жителей Приморья

На минувшей неделе в Приморском крае произошло чрезвычайное происшествие. На танкере «Залив Америка» взорвался газ. В результате погибли три члена экипажа. Компания заявила о том, что выплатит семьям моряком по 1 миллиону рублей. Так как жизни дальневосточников были застрахованы, их родные получат еще и страховые выплаты.

Это ЧП – один из самых серьезных примеров получения производственной травмы в текущем году. Поэтому вопрос профилактики травматизма и реабилитации пострадавших сейчас как никогда актуален.

В связи с чем Фонд социального страхования Приморского края организовал круглый стол, чтобы обсудить проблемные вопросы по теме и напомнить работодателям о том, что «мы в ответе за тех, кого приручили».

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ

Давайте сперва разберемся с тем, какие функции включает в себя социальное страхование. Федеральный закон «Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» был принят 24 июля 1998 года. Его основной задачей является обеспечение социальной защиты застрахованных граждан, то есть лиц, состоящих в трудовых отношениях.

- В соответствии с этим законом Фонд осуществляет основные функции по обеспечению страхования. Сюда входит огромный спектр расходов, среди которых: аккумулирование страховых взносов и обеспечение лечения застрахованных лиц в случае получения травм на производстве, - рассказывает Наталья Спиридонова, заместитель управляющего ФСС по Приморскому краю. - После того, как работнику восстановят утрату трудоспособности, он имеет право на медицинскую и социальную реабилитацию. В нее входят санаторно-курортное лечение, обеспечение протезами и лекарствами. Кроме того, Фонд участвует в софинансировании предупредительных мер. Это способствует снижению производственного травматизма.

Наталья Спиридонова, заместитель управляющего ФСС по Приморскому краю.Фото: Вадим ПОПОВ

Для того, чтобы у работодателей появилась мотивация на улучшение условий труда сотрудников, Фонд проделывает масштабную работу. Организация финансирует обеспечение предупредительных мер, направленных на предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также устанавливает скидки и надбавки к страховым тарифам на обязательное социальное страхование.

В Приморье зарегистрировано более 70 тысяч предприятий-страхователей, большая часть которых находится во Владивостоке и около 600 тысяч работников – половина из них также жители дальневосточной столицы.

Благодаря финансированию компании могут проводить оценку труда, обучать охране труда, приобретать средства индивидуальной защиты, осуществлять медицинские осмотры и отправлять сотрудников на санаторно-курортное лечение.

Работодатель и работник должны знать все о социальном страховании.Фото: Вадим ПОПОВ

КУРОРТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Выплаты делятся на две категории: единовременная и ежемесячная. С 1 февраля 2019 года максимальный размер единовременной выплаты составил 150 768,44 рубля. В случае гибели пострадавшего в результате несчастного случая на производстве размер единовременной выплаты составляет 1 миллион рублей.

Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля среднего месячного заработка застрахованного, исчисленная в соответствии со степенью утраты трудоспособности.

К слову, в этом году появилось нововведение для пенсионеров и предпенсионеров в виде санаторно-курортного лечения. Важно отметить, что в 2001 году Фонд начал предоставлять возможность направить 20% от суммы страховых взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер.

В 2019 году объем средств был увеличен до 30%, с условием, что дополнительные 10% направят на санаторно-курортное лечение для работников предпенсионного и пенсионного возрастов. Таким образом, в этом году путевки получат больше 220 работников предприятий региона.

- Согласно статистике, за пять лет количество надбавок снизилось на 28 %, количество скидок увеличилось более чем в 4 раза. Это значит, что у нас все больше и больше страхователей обращаются за скидками, - отмечает Александр Калашников, начальник отдела страхования профессиональных рисков ФСС по Приморскому краю. - Размер установленной скидки или надбавки не может превышать 40% страхового тарифа. Чтобы получить скидки и надбавки нужно обратиться в Фонд социального страхования. Скидки и надбавки не устанавливаются, если у страхователя в прошлом году был случай со смертельным исходом.

Александр Калашников, начальник отдела страхования профессиональных рисков ФСС по Приморскому краю.Фото: Вадим ПОПОВ

По словам Натальи Спиридоновой, взаимоотношения работодателя и работника должны быть честным, а заработная плата в трудовом договоре - белая. В противном случае, он не сможет рассчитывать на страховые выплаты.

Фондом также оказывается психологическая помощь пострадавшим на производстве. Это как раз зона ответственности реабилитационного менеджмента.

Ольга Булах, руководитель группы по связям с общественностью ФСС по Приморскому краю.Фото: Вадим ПОПОВ

РЕАЛЬНЫЙ ПРИМЕР

Александр Черненок, пострадавший на производстве и вернувшийся к труду благодаря ФСС

- Я работал третьим помощником капитана на судне. Со мной произошел несчастный случай на производстве. Находились тогда в Тихом океане. Погода ухудшилась, и порвались два швартовых кольца. Во время работы я получил производственную травму руки. Через три дня меня доставили на Камчатку. У меня уже была гангрена конечности, и мне сказали, что ее уже не вернуть. Руку ампутировали, а меня доставили на реабилитацию в ДВФУ. Судоходная компания составила акт о происшествии. С документами я пошел оформлять инвалидность - получил 50% утраты трудоспособности. Дальше обратился в ФСС. Сейчас я хожу с протезом, работаю с кадровыми документами в той же компании. Раньше был правшой, теперь пришлось переучиваться. Езжу на машине, вожу левой.

Александр Черненок, пострадавший на производстве и вернувшийся к труду благодаря ФСС.Фото: Вадим ПОПОВ

КОНЦЕПЦИЯ НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМА

Разумеется, большое внимание уделяется профилактике, благодаря которой можно не только снизить количество травматизации на производстве, но и свести ее к нулю. Свод правил и рекомендаций собран в отдельную концепцию. Это то руководство и та помощь для работодателей в части профилактики и предупреждения производственного травматизма, которая в ближайшем будущем принесет свои плоды.

- Наша задача – это обеспечение безопасности условий труда, профилактика и предупреждение производственного травматизма. Программа по реализации этих задач была разработана еще в 2013 году, с тех пор мы активно работаем в этом направлении, тесно взаимодействуя с государственной инспекцией и с представителями Фонда социального страхования, - говорит Наталья Олесенко, начальник отдела социального партнерства и охраны департамента труда и социального развития Приморского края. - У нас также есть комиссии, которые анализируют все производственные травмы и устанавливают причинно-следственные связи.

Наталья Олесенко, начальник отдела социального партнерства и охраны департамента труда и социального развития Приморского края.Фото: Вадим ПОПОВ

В ПРИОРИТЕТЕ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКА

Татьяна Павко, директор филиала №3 ГУ-ПРО ФСС РФ

- Одно из основных направлений деятельности нашей организации – это мотивировать работодателя к снижению травматизма на производстве, улучшению условий труда и обеспечению защиты таких работников. В филиале №3 зарегистрировано более 39 тысяч страхователей, у которых трудоустроены порядка 320 тысяч работников. Снизив профессиональные риски, мы сохраняем жизнь и здоровье работника. Из 547 работодателей, которые участвуют в софинансировании предупредительных мер, больше 200 – из Владивостока. Отрадно, что ежегодно количество страхователей увеличивается. Работодатели, которые уже были участниками программы, приходят вновь.

Татьяна Павко, директор филиала №3 ГУ-ПРО ФСС РФФото: Вадим ПОПОВ

ОПЫТ СТРАХОВЩИКОВ

Елизавета Юрасик, представитель НОК «Приморский океанариум» ДВО РАН

- В 2019 году мы в первый раз занимались возмещением финансовых расходов. На сегодня в нашей организации работает больше 1900 человек. В этом году на охрану труда мы уже потратили около 7 миллионов рублей. Когда узнали от Фонда о возможностях возмещения этих затрат, мы конечно же обрадовались. Решили попробовать пункт по обязательному медицинскому осмотру. Предоставили для этого все необходимые документы. Спустя месяц нам возместили больше 172 тысяч рублей. В дальнейшем мы планируем поучаствовать и в санаторно-курортном финансировании.

Елизавета Юрасик, представитель НОК «Приморский океанариум» ДВО РАНФото: Вадим ПОПОВ

Светлана Богданова, ведущий специалист по охране труда АО «ДГК» филиал «Приморская генерация»

- Всего в крае на предприятиях энергетики работает около 3 тысяч человек. Более половины из них – во вредных условиях труда. Уровень травматизма остается стабильным. В прошлом году у нас не было ни одного случая травматизма. В этом году мы смогли увеличить на 10% сумму возврата по страховым выплатам. Мы выбрали санаторно-курортное лечение. Этот метод, на мой взгляд, один из самых действенных видов профилактики травматизации на производстве. Мы и в дальнейшем продолжим участвовать в программе. В 2019 на санаторно-курортное лечение у нас заложено порядка 1 миллиона рублей.

Светлана Богданова, ведущий специалист по охране труда АО «ДГК» филиал «Приморская генерация».Фото: Вадим ПОПОВ

СПРАВКА КП

Несчастный случай на производстве – это событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных Федеральным законом случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем , и которое повлекло временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерти.

Профессиональное заболевание – это хроническое или острое заболевание застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного производственного фактора и повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности или его смерть.