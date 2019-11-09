Яркий и красочный «Дальневосточный экспресс» вышел на кольцевую линию метро в Москве

Специальный тематический «Дальневосточный экспресс», курсирующий в московском метро, уже третий раз удивит москвичей и гостей столицы сочными красками, поразительными фотографиями уникальной природы, яркими архитектурными образами городов Дальнего Востока. Выход экспресса на линию предваряет масштабные мероприятия, которые пройдут в Москве в рамках ежегодных «Дней Дальнего Востока». По традиции старт отправке нового тематического поезда 8 ноября дал заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Поезд будет курсировать по кольцевой линии московского метро в течение полугода, передает корр. «КП».

Церемония запуска. Фото: пресс-департамент ДФР

В этом году «Дальневосточный экспресс» стал более масштабным - теперь он состоит из 10 вагонов и представляет все 11 регионов Дальнего Востока. В этом году в соответствии с указом президента России Владимира Путина к девяти регионам Дальнего Востока присоединились еще два: Бурятия и Забайкалье. На все субъекты Дальневосточного федерального округа вагонов теперь уже не хватает, и пришлось Хабаровскому краю поделиться местом с Еврейской автономной области. Но – в тесноте, да не в обиде!

Кто-то, может быть, спросит – а зачем все это нужно? Ответ на этот вопрос есть: московское метро перевозит ежегодно миллионы и миллионы жителей и гостей столицы, вот поезд и расскажет им о Дальнем Востоке, о его замечательных людях, культурных особенностях, удивительной природе, о той работе, которая проводится по поручению Президента страны Владимира Путина по развитию Дальнего Востока.

Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев запустил «Дальневосточный экспресс». Фото: пресс-департамент ДФР

А самое важное – расскажет о тех возможностях, которые Дальний Восток предоставляет сегодня всем, кто стремится к саморазвитию, самореализации, кто готов изменить свою жизнь к лучшему. И, проехав в вагоне «Дальневосточного экспресса» несколько остановок, многие, может быть, захотят приехать сюда и увидеть все своими глазами. Ведь нельзя познать Россию не побывав на Дальнем Востоке.

Снаружи поезд украшен яркими фотоколлажами. Пассажиры метро увидят знаменитую Долину гейзеров, остров Русский и Курильские острова, северное сияние, горные реки, мыс Дежнева, амурского тигра, дальневосточного леопарда и камчатского краба – все, чем славится самый восточный край России. Внутри вагонов можно ознакомиться с интересными историческими фактами, получить информацию о крупных инвестиционных проектах, реализующихся в регионах сегодня, о возможностях образования и работы на Дальнем Востоке. И еще в каждом вагоне представлен проект «Дальневосточный гектар».

Ну, а пассажирам первого и последнего вагонов особенно повезет, они смогут сфотографироваться с обитателями Дальнего Востока – возле кабин машинистов оборудованы специальные селфи-пойнты.

Жители и гости столицы увидят два новых тематических вагона — Республики Бурятия и Забайкалья. Фото: пресс-департамент ДФР

- Я хотел бы поблагодарить Московский метрополитен, потому что поезд - это мобильная реклама Дальнего Востока. Надеюсь, что и в этом году наш «Дальневосточный экспресс» будет помогать москвичам и гостям добираться до дома, до работы, и по дороге они будут иметь возможность ознакомиться с достопримечательностями российского Дальнего Востока, – сказал вице-премьер.

Напомним, что «Дальневосточный экспресс» стал первым мероприятием «Дней Дальнего Востока», которые пройдут в Москве в начале декабря. В первую неделю месяца (с 2 по 8) откроется Дальневосточная ярмарка. А с 12 по 14 декабря в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной пройдет фестиваль для молодежи. Тогда же состоится вручение наград общественно-деловой премия «Звезда Дальнего Востока» и церемония награждения лауреатов Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева.

Состав «Дальневосточного экспресса»

Вагон «Приморье»

Представлены: зона «селфи» - дальневосточный леопард, город Владивосток, Океанариум, мосты Владивостока, форты Владивостокской крепости, маяки, Остров Русский, музыкальный фестиваль, пляжный и морской отдых, дрифт-битвы, статус Владивостока как административного центра ДФО.

Вагон «Камчатка»

Представлены: зона «селфи» - гонка на собачьих упряжках, город Петропавловск-Камчатский, хели-ски, вулканы Камчатки, медвежья рыбалка, серфинг, Паратунка, Курильское озеро, Долина гейзеров, Командорские острова, камчатский краб и иные дары моря.

Замечено, что в таких вагонах пассажиры реже смотрят в смартфоны. Фото: пресс-департамент ДФР

Вагон «Забайкалье»

Представлены: город Чита, минеральные источники Забайкалья, заповедник Даурский, Чарские пески, Великий чайный путь, фестиваль «Цветущий багульник», нацпарк «Кодар», Нерчинск, Агинский дацан, Сохондинский заповедник, позы, даурский еж, манул, нацпарк Алханай, чароит, кулиндадромеус забайкаликус.

Вагон «Бурятия»

Представлены: город Улан-Удэ, голова Ленина, Иволгинский дацан, озеро Байкал, Ночь ёхора, буузы, байкальская нерпа, омуль, багульниик, нефрит, Северомуйский тоннель, Мунку-Сардык, Слюдянские озера, Селенга, горячие источники, авиационный завод

Вагон «Амурская область»

Представлены: город Благовещенск, космодром «Восточный», гидроэнергетика, Триумфальная арка, Албазинский острог, БАМ, китайский лимонник, амурский журавль, амурозавр, амурский лесной кот, Зейскиий и Норский заповедники, лотосы, река Амур

Вагон «Якутия»

Представлены: город Якутск, Полюс Холода, Ленские столбы, река Лена, эпос Олонхо, Кисиляхи, оленеводство, мамонты, якутская лошадь, стерхи, лилия сардаана, Чысхаан, бизонариий, река Амга, озеро Лабынкыр, алмазы и бриллианты.

Во время поездки можно выиграть путешествие на Дальний Восток. Фото: пресс-департамент ДФР

Вагон «Чукотка»

Представлены: город Анадырь, северное сияние, белый медведь, киты, оленеводство, гонка «Надежда», мыс Наварин, птичьи базары, эскимосский мяч, мыс Дежнева, Наукан, пересечение 180 меридиана и полярного круга, моржи.

Вагон «Магаданская область»

Представлены: город Магадан, бухта Нагаева, бухта Гертнера, Маска скорби, мыс Нюкля, река Колыма, золото, старательство, о.Талан, грибы Колымы, заповедник Магаданский, снежный баран, палтус, монумент «Время».

Вагон «Сахалинская область»

Представлены: город Южно-Сахалинск, Горный воздух, маяк Анива, мыс Великан, Курильские острова, рыбалка, морепродукты, хребет Жданко, музейно-мемориальный комплекс «Победа».

Вагон «Хабаровский край и ЕАО»

Представлены: города Хабаровск и Биробиджан, КнААЗ, набережная Биробиджана, Кульдур, хребет Кондер, лотосы, карстовые пещеры, мост через Амур, петроглифы, Шантарские острова, рыбалка и активный отдых.