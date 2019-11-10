Второй день рождения: дайвера, которого пользователи в интернете уже окрестили погибшим, нашли живым

Сегодня в 8 часов утра, 10 ноября, пропавшего без вести аквалангиста обнаружили живым. Павел находился в 17 километрах от берега, его вытащило проходящее мимо судно «Тигр-2», сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.

8 ноября Павел занимался дайвингом в районе мыса Вятлина - в 200 метрах от берега нырял с катера со снаряжением. Примерно в 11 утра мужчина перестал выходить на связь. В тот же момент его объявили пропавшим без вести. На протяжении почти двух суток о его судьбе ничего не было известно, особо "доброжелательные" интернет-пользователи уже даже окрестили молодого человека погибшим.

- "С той стороны редко находят", "шансов, что жив, к сожалению, нет", "сочувствую родным" - нагнетали комментаторы в инстаграме.

Целым и практически невредимым приморца обнаружил экипаж морского судна в районе поворотного буя в Уссурийском заливе.

- В 08.26 утра 10 ноября дайвер поднят из воды. Состояние мужчины удовлетворительное. На судне мужчине была оказана вся необходимая помощь, - поделились сотрудники службы МЧС.

По заходу в порт Владивостока Павла передали врачам скорой медицинской помощи.