2019-11-11T01:28:01+03:00
Общество

«Разврат, обнаженка и портупеи»: мотодевочка из Владивостока показала свой БДСМ-образ

Подписчикам только и остается, что сделать выбор: черно-белое или цветное [фото]
Кристина ГРИН
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Под снимков больше 170 комментариев. Фото: @aleksaboo.Под снимков больше 170 комментариев. Фото: @aleksaboo.
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Очередная провокация от известной мотодевочки из Владивостока. Горячий пост не смогла оставить без внимания сильная половина аудитории. Так еще бы, с таким заголовком публикацию точно ждет успех. «Разврат, обнаженка и портупеи» - название подобрано как никогда верно, ведь это те слова, которые точно описывают смелую фотосессию девушки.

На стройной загорелой красавице только костюм, который больше напоминает наряд на БДСМ-вечеринку. Все как положено, даже маска имеется.

Снимок набрал больше 15 тысяч лайков. Фото: @aleksaboo

Снимок набрал больше 15 тысяч лайков. Фото: @aleksaboo

Разумеется, что такая фотосессия обречена на лайки и комментарии. Мотодевочки подписчики не обделили ни первым, ни вторым. Теперь все с нетерпением ждут от девушки новых снимков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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