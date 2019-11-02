2019-11-08T07:02:22+03:00
Общество

Во Владивостоке открылся центр досуга для людей старшего возраста

Центр «Здорово живешь!» расположился в доме № 48 по Тухачевского
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Сегодня, 2 ноября, во Владивостоке в доме № 48 на улице Тухачевского открылся первый центр досуга для людей старшего возраста «Здорово живешь!». У жителей города появилось место для неформальных встреч и проведения мероприятий и акций.

Инициатором создания центра выступил Фонд социально-общественного развития «Наш район». Реализовать проект помогли глава Владивостока Олег Гуменюк, депутат городской думы Сергей Бочин и представители социально-ответственного бизнеса.

- Очень рад, что у вас появилось комфортное место для проведения встреч. Считаю, что такие центры должны появиться в каждом районе, - подчеркнул глава Владивостока Олег Гуменюк.

В новом центре будут проводить различные мастер-классы, обучающие семинары литературные чтения и другие мероприятия. Будет уделено внимание спорту и правовому просвещению. Также здесь планируется открыть компьютерный класс, где всех желающих будут обучать компьютерной грамотности.

- Помещение для нашего центра выделила администрация города. Спланировано здесь все очень удобно. В планах у нас проводить здесь фитнес-зарядки. Также будем приглашать к нам юристов, которые будут проводить бесплатные консультации и оказывать помощь, - рассказала Лидия Буданова, активист содружества «Наш район».

- Мы очень счастливы, что наш центр открылся. Мы давно хотели встречаться в такой неформальной обстановке, но не было подходящего помещения. Также здесь мы будем получать новые знания, так как будут проводиться мастер-классы и обучающие семинары. Спасибо за это администрации Владивостока и депутату городской думы Сергею Бочину, - подчеркнула посетительница центра Татьяна Гончарова.

Отметим, что центр досуга для людей старшего возраста «Здорово живешь!» будет работать бесплатно для всех жителей Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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