В смертельном ДТП с участием внедорожника и грузовика погиб пятилетний ребенок

Внедорожник и грузовик столкнулись в районе развязки Аэропорт-Артем сегодня, 8 ноября. В результате ДТП погиб пятилетний ребенок, находившийся на заднем сидении SsangYong, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Оба транспортных средства от удара выбросило в кювет. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и бригада скорой медицинской помощи. И пока специалисты выясняют обстоятельства аварии, очевидцы рассказывают свои версии произошедшего. Пользователи в интернете пишут, что длинномер на полном ходу влетел в заднюю часть внедорожника SsangYong Kyron. Ребенок, находивший в тот момент на сидении, от полученных травм скончался на месте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/742555" frameborder="0"></iframe> Грузовик врезался в SsangYong на подъезде к аэропорту.Видео: dps__vlСоциальные сети

Точное число пострадавших устанавливается.