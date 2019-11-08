2019-11-08T12:08:13+03:00
Происшествия

В смертельном ДТП с участием внедорожника и грузовика погиб пятилетний ребенок

Малыш находился на заднем сидении SsangYong, обе машины выбросило в кювет [видео]
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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На заднем сидении внедорожника находился ребенок. Скрин из видео dps__vlНа заднем сидении внедорожника находился ребенок. Скрин из видео dps__vl
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Внедорожник и грузовик столкнулись в районе развязки Аэропорт-Артем сегодня, 8 ноября. В результате ДТП погиб пятилетний ребенок, находившийся на заднем сидении SsangYong, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Оба транспортных средства от удара выбросило в кювет. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и бригада скорой медицинской помощи. И пока специалисты выясняют обстоятельства аварии, очевидцы рассказывают свои версии произошедшего. Пользователи в интернете пишут, что длинномер на полном ходу влетел в заднюю часть внедорожника SsangYong Kyron. Ребенок, находивший в тот момент на сидении, от полученных травм скончался на месте.

Грузовик врезался в SsangYong на подъезде к аэропорту.Видео: dps__vlСоциальные сети

Точное число пострадавших устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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