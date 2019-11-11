«Пожалуйста, не проходите мимо, возможно, это оградит вас и вашу семью от подобного несчастья»: приморочка рассказала, как ее брата Алексея арестовали в Турции

Приморская жительница выложила в инстаграм-профиль историю семейной трагедии и попросила о помощи. По словам девушки, ее брат Алексей Маленков улетел работать в Турцию, где, сам того не ведая, «стал пешкой в игре страшных людей». Россиянина около двух недель назад в чужой стране задержали пограничники, теперь ему грозит большой тюремный срок, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Алексей по рекомендации знакомого устроился на работу в заграничный яхт-клуб - должен был помогать перевозить туристов из Турции в Италию. Официально его не трудоустроили: сначала процесс постоянно откладывали, а потом обещали оформить его сразу после первого рейса 30 октября. Перед этим ему и отель оплачивали, и все необходимое для комфортного проживания предоставляли. Компания, в общем, казалась солидной, поэтому даже если у мужчины и закралось подозрение, что что-то не так, он на него закрыл глаза. Маленков отправился в плавание, а спустя несколько дней его катер якобы попал в шторм. Сбившись с курса, судно оказалось в территориальных водах Греции. Там корабль накрыла береговая охрана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/742998" frameborder="0"></iframe> Приморца задержали в чужой стране. Видео: galaida_ksenia.! другой источник

- Их арестовали пограничники, сейчас мой брат находится в тюрьме. Получилось так, что все люди на корабле являлись эмигрантами. И мой брат оказался пешкой в игре очень страшных людей, - со слезами на глазах рассказывает Ксения, сестра Алексея. - Помогите, мы не знаем, куда обратиться. Моему брату светит большой срок, и, возможно, он больше никогда не вернется домой.

Со слов Ксении в СМИ, она вместе с женой Алексея уже обратилась в консульство, но пока реакции нет. Обе женщины надеяться вызвать общественный резонанс, и спасти любимого мужа и брата.