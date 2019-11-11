2019-11-11T07:44:17+03:00
Общество

Синоптики предупреждают о сильной метели в Приморье

Резкое ухудшение погодных условий произойдет 13-14 ноября
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В ночь на 14 ноября начнется метельВ ночь на 14 ноября начнется метельФото: Олег УКЛАДОВ
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Резкое ухудшение погодных условий произойдет 13-14 ноября. По данным синоптиков, над краем пройдет мощный циклон. Спасатели рекомендуют жителям не выезжать за пределы населённых пунктов и отложить все поездки на отдых, охоту и рыбалку, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию Приморского края.

По прогнозам центра «Примгидромет» фронтальные разделы циклона подойдут к западным границам края уже утром 13 ноября. Тогда же местами начнет идти снег с дождем.

- Днем циклон, углубляясь, будет смещаться непосредственно над краем. Во Владивостоке и на большей территории пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, на севере со снегом, местами сильные с количеством от 15 до 45 миллиметров за 12 часов и менее, – делятся специалисты в гидрометеорологии.

Пик непогоды придется на ночь и день 14 ноября. Со среды на четверг циклон подберется к северо-восточному побережью края, в то же время на Приморье устремится холодная воздушная масса. Дождь сменится на мокрый снег, а температура резко понизится 7-14 градусов. Осадки будут сопровождаться гололедом, отложением мокрого снега, местами метелью и снежными заносами на дорогах.

Если кто-то из автолюбителей все еще не поменял летнюю резину на зимнюю, то специалисты настоятельно рекомендуют не откладывать этот вопрос. И, помните, что в случае чрезвычайной ситуации нужно звонить по телефону: 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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