Греческие Салоники и Владивосток - «близнецы», которые должны стать братьями

ТАКОЙ БЛИЗКИЙ И ТАКОЙ ДАЛЕКИЙ

8 ноября все православные отмечают День памяти великомученика Димитрия Солунского. Мало кто знает, но 8-го числа праздничные мероприятия проходят не только в России, но и в греческом городе Салоники. Он, кстати, главный претендент на пост города-побратима для Владивостока.

Инициативная группа уже давно пытается добиться от властей положительного вердикта, но пока безрезультатно. Хотя все говорит о том, что уже давно им пора стать родственниками.

Для тех, кто не осведомлен и не понимает, почему Салоники и почему Владивосток, небольшой экскурс в историю.

Салоники - город с богатыми православными традициями. Здесь находится огромное количество святынь, к которым съезжаются верующие со всей России. Одна из самых известных на весь мир - мощи святого великомученика Димитрия Солунского, который считается покровителем города и который родился в Салониках.

Он был сыном римского проконсула, а его родители считались тайными христианами. Вместо того чтобы искоренить христиан с территории города, он начал активно учить местных жителей постулатам вероисповедания и искоренять языческие обычаи. За это император Диоклетиана приказал заключить его в темницу. Там 26 октября (8 ноября по новому стилю) 306 года воины пронзили его копьями.

Почитание Дня памяти великомученика Димитрию Солунскому на Руси началось сразу же после крещения. Выходит, что вместе со всеми православными празднование 8 ноября проводят и жители греческого города. В приморском селе Тигровое есть церковь, которая была построена в честь Димитрия Солунского. Для паломничества сюда жителям Владивостока понадобится лишь преодолеть трехчасовую поездку.

Жители Владивостока могут добраться до церкви в селе Тигровом всего лишь за три часа. Фото предоставлено прихожанами храма.

Не стоит забывать и о том, что именно в Салониках родились и начали свой просветительский путь Кирилл и Мефодий - святые, создавшие старославянскую азбуку. К слову, именно в местном университете Аристотеля открыли кафедру русского языка и литературы. Выходит, что русский язык начался именно в греческих Салониках.

С самим Владивостоком у Салоников еще более тесная связь. Ведь топонимы Золотой Рог и Босфор-Восточный достались дальневосточной столице не с воздуха, а в память о Византийской империи, в которую входил греческий город.

Ну и один из самых очевидных аргументов в пользу того, чтобы Салоники стали побратимом для Владивостока, - это то, что оба являются портовыми. Оба города - крупная рыба на рынке экономики для своего государства. Да они почти как братья-близнецы, которых разлучили и которым теперь не дают воссоединиться.

МЕЧТЫ ДОЛЖНЫ СБЫВАТЬСЯ

Очевидных совпадений предостаточно. Но почему в списке 12 официальных городов-побратимов Владивостока, среди которых в основном населенные пункты Китая, Японии и Кореи, до сих пор нет Салоников? А ведь они, кстати, могут стать первым зарубежным православным братом для дальневосточной столицы. Разумеется, связь двух городов положительно сказалась бы на экономической, культурной информационно-деловой сферах.

Братство с Салониками даст возможность побывать на греческом берегу сотням и даже тысячам жителей Владивостока. Ведь пока многим он может только сниться. Вы представьте: вместе с тем как огромное число людей воплощает мечты в реальность, экономика двух городов наращивает темпы благодаря такому турпотоку.

Более того, для русских в Салониках предусмотрены все удобства. Многие, кто уже посетил этот прекрасный город, говорят о том, что чувствовали себя как дома. Русскоговорящих здесь предостаточно. Практически в любом ресторане, отеле и кафе, когда вы поприветствуете персонал, в ответ услышите: «Здравствуйте!» Даже новости можно прочитать и послушать на родном языке. Не отпуск, а сказка. Вроде за границей, но в то же время и дома.

Обе стороны рассчитывают на то, что вскоре власти поймут очевидные вещи и наконец «узаконят» братские отношения Владивостока и Салоников. Но вот когда именно придет осознание - пока неизвестно.

КСТАТИ

Как дети строили храм великомученика Солунского

История храма Димитрия Солунского берет свое начало с 2010 года. Тогда митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин благословил строительство церкви на территории подворья Православной гимназии Тигрового села.

Примечательно, что занимались храмом старшеклассники и выпускники этого учебного заведения. В таежной глуши дети месили грязь, не жалея ни сил, ни времени. Бывалые строители, которые привозили на большегрузах материалы, удивлялись ответственности и заинтересованности ребят, у которых горели глаза от работы.

В ноябре того же года в основание храма заложили капсулу. В ней - информация о том, кто и когда начал строительство церкви. Затем все участники мероприятия совершили крестный ход по селу.

12 июля 2011 года в храме Димитрия Солунского прошла первая служба. Примечательно, что тогда в нем не было даже окон, но это не помешало религиозному событию.

Полностью строители завершили работы в 2012 году. 1 сентября митрополит Вениамин совершил чин освещения храма и провел Божественную литургию. На ней присутствовали жители деревни, в том числе и ученики гимназии, которые принимали активное участие в создании церкви, и их родители.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Янис, русскоговорящий грек, живущий в Салониках

- В День памяти великомученика Димитрия Солунского отдыхают все Салоники. Это большой праздник для нашего города. Не работают ни магазины, ни госучреждения, ни школы, открыты только кафе и рестораны. Святой Солунский - наш покровитель. В этот день у нас проводится карнавал, жителям показывают театральные представления, музыка звучит со всех центральных улиц. Разумеется, в храмах ведутся службы. В других греческих городах жизнь идет своим чередом, но только не в Салониках.