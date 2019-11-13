2019-11-12T11:01:12+03:00
Общество

В ЦСИ «Заря» откроется фотовыставка «Архитектура воды. Опыт погружения»

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Егор Рогалев, Санаторий «Куяльник»Егор Рогалев, Санаторий «Куяльник»
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14 ноября в Малом зале ЦСИ «Заря» откроется фотовыставка «Архитектура воды. Опыт погружения», которая познакомит зрителя со снимками российских здравниц СССР и России (включая Приморский край). Выставка проводится до января 2020 года.

Выставочный проект «Архитектура воды» объединяет снимки двух эпох — советской и постсоветской. В экспозиции представлены работы Клодин Дури, Оли Ивановой, Даниила Колчанова, Дмитрия Лукьянова, Ивана Михайлова, Игоря Мухина, Егора Рогалева, Михала Соларски, Рене Фицека, Георгия Хрущева, а также Анатолия Топуза, Игоря и Михаила Чураковых. Куратор выставки — Анна Петрова.

В Советском Союзе санатории, пансионаты, лечебницы устраивались в бывших царских резиденциях и дворцах, немного было построено авангардистами и неоклассиками в 1930-е. После Второй мировой войны здания для культурного отдыха и поправки здоровья (рекреационная архитектура) сооружались архитекторами-модернистами без всяких излишеств, но в новаторских и порой абсурдистских формах.

Игорь Чураков, Пансионат «Дружба»

Игорь Чураков, Пансионат «Дружба»

Тогда же все эти новые постройки фиксировались фотографами: Михаил и Игорь Чураковы ездили по стране, снимая жилые дома и административные здания. Репортер Анатолий Топуз проникал внутрь оздоровительных комплексов: его жанровые цветные снимки физиопроцедур говорят о технической оснащенности лечебниц и передают практически сюрреалистическую атмосферу медицинского вмешательства в организмы советских граждан.

Анатолий Топуз (Анатольев) Вертикальный солярий, 1970-е Из собрания Сергея Шестакова (@ussr.photo)

Анатолий Топуз (Анатольев) Вертикальный солярий, 1970-е Из собрания Сергея Шестакова (@ussr.photo)

Сегодня, в нашем капиталистическом мире, советское санаторное наследие кажется оазисами благоденствия. Британская журналистка Мириам Омиди, изучавшая систему рекреационной индустрии в СССР, собрала книгу с фотографиями здравниц России и Белоруссии, Крыма и Кавказа, Средней Азии и Прибалтики. Многие из приглашенных ею к участию фотографов продолжили снимать свои истории про курорты.

Именно эти снимки и стали основой второй части выставки. Клодин Дури, Рене Фицек, Михал Соларски, Дмитрий Лукьянов, Оля Иванова, Егор Рогалев демонстрируют как образы модернистской архитектуры, характерные силуэты и интерьеры, так и настроения и выражения лиц людей, переживающих опыт физиопроцедур. Расслабленные или сосредоточенные, терпящие дискомфорт или уже заснувшие герои этих снимков представляют как фотографический, так и антропологический интерес.

Еще один раздел экспозиции — так называемая «архитектура воды» Приморья, Кавказа, Москвы и Волги. Фотографии Игоря Мухина из цикла «Week-end», женские портреты Оли Ивановой из легендарной «Чайки» (открытого бассейна в центре Москвы), снимки Ивана Михайлова с волжских набережных Чебоксар и спальных районов Москва-реки, репортаж о приморских «моржах» Георгия Хрущева, «бесстыжие ванны» Пятигорска Дмитрия Колчанова продолжают тему, демонстрируя природную архитектонику, проруби и каменные бассейны, дикие пляжи и пирсы.

Отдельной историей становится работа «Океанизация» Егора Рогалева, исследовавшего курорты и пионерские лагеря Владивостока. Проект представляет собой двухканальную видеоинсталляцию на основе архивных материалов и кадров, отснятых во время пребывания в арт-резиденции «Заря». В работе рассматриваются сложные отношения архитектуры Владивостока с особенностями ландшафта, геологического рельефа и климата, развивающиеся на фоне двух противоборствующих тенденций — инертного желания нейтрализовать и контролировать внешние воздействия и стихийного поиска более открытых и пластичных способов взаимодействия со средой.

Образы грязей, пещер, прогреваний, кислородных ванн, лечебной физкультуры, вертикальных соляриев и комнат соли погружают пользователя и зрителя в иную реальность, делая летний отдых приятным испытанием. «Архитектура воды», понятая как прямо, так и метафорически, оказывается проектом сюрреалистическим и абсурдистским, погружая зрителя в глубину ощущений курортников и отдыхающих, проектирующих и строящих, плавающих и ныряющих.

Проект организован при участии Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева (Москва). На выставке представлены фотографии из собрания Сергея Шестакова.

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