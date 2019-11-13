2019-11-15T08:25:31+03:00
Общество

День открытых дверей в рамках борьбы с раком шейки матки пройдет на базе женской консультации Владивостокского клинического родильного дома №3

Бесплатный анализ+20% скидка на исследование методом жидкостной цитологии
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14 ноября 2019 г. На базе женской консультации Родильного дома №3 г. Владивосток пройдет День открытых дверей в рамках борьбы с раком шейки матки. Пациенткам расскажут о причинах возникновения онкологии, будут озвучены методы лечения заболевания, женщины смогут задать интересующих их вопросы специалистам, а также пройти исследования методом жидкостной цитологии на современном оборудовании со скидкой в 20%. Хотим отметить, что таких аппаратов на территории РФ всего 10 ед., один из них на Дальнем Востоке и находится он в родильном доме №3.

В рамках дня открытых дверей, женщины познакомятся со специалистами специализирующимися на данном направлении.

Также с 8:00-13:00 будет осуществляться бесплатная услуга по взятию мазка на цитологию из шейки матки. Процедуру могут пройти все желающие женщины, вне зависимости от привязки к ЖК. При себе необходимо иметь: паспорт, полис, СНИЛС.

Напоминаем, что ежегодное посещение врача акушера-гинеколога способствует своевременно выявить признаки различных заболеваний в том числе и злокачественных. Ранняя диагностика-залог успешного лечения. Необходимо помнить и заботиться о своём здоровье, и проходить ежегодное обследование организма. Здоровое будущее - уже сегодня!

ИСТОЧНИК KP.RU

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