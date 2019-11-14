Уроки пенсионной грамотности прошли в учебных заведениях Приморского края

Сегодня, 14 ноября, во всех регионах нашей страны проводится единый урок пенсионной грамотности для учащейся молодежи. В Приморском крае уроки Пенсионного фонда прошли в 110 учебных заведениях, в них приняли участие более 2000 человек. Управляющий Отделением Александр Масловец провел пенсионный урок для старшеклассников средней школы № 2 г. Владивостока, а в Отделении с помощью видеосвязи для 230 учащихся удаленных районов края прошел видеоурок.

- В юности кажется, что молодость, здоровье и силы нас никогда не оставят, а старость не наступит вовсе. Но это не так. Каждый из нас в свой срок достигнет пенсионного возраста. Сегодня, в XXI веке, пенсия формируется по иным правилам, чем у наших бабушек и дедушек. В системе обязательного пенсионного страхования пенсия не является пособием по старости от государства, одинаковым для всех. Молодые люди имеют возможность с первых дней самостоятельной трудовой жизни формировать будущую пенсию и влиять на ее размер, - отметил, выступая перед старшеклассниками, Александр Иванович.

Подобные уроки в рамках образовательной кампании по повышению пенсионной и социальной грамотности учащейся молодежи проводятся Пенсионным фондом России с 2011 года, на них ученики не только узнают, как формируется будущая пенсия, но и благодаря запланированным экскурсиям видят работу Пенсионного фонда изнутри.

Цель образовательной кампании: сформировать у молодежи понятие пенсионной культуры, повысив тем самым их социальную грамотность. Тематические уроки и лекции проходят с использованием обучающего сайта «Школьникам о пенсии» и разработанного ПФР учебника «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни», 10 тысяч экземпляров которого поступило из Пенсионного фонда России в край. Учебники выдаются всем участникам образовательной программы, а также в библиотеки учебных заведений.

Пенсионный ликбез для молодежи продлится до конца года.