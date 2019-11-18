2019-11-18T15:03:04+03:00
Происшествия

Господин президент, помогите: 100 дальневосточных моряков застряли на аварийном судне вблизи Курил

Капитан уверен, что супертраулер «Островной-11» может затонуть в открытом море [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Команда заявляет, что судну, выпущенному в 1981 году, нужен капитальный ремонт. Фото: fleetphoto.ruКоманда заявляет, что судну, выпущенному в 1981 году, нужен капитальный ремонт. Фото: fleetphoto.ru
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Сто моряков из разных регионов Дальнего Востока, включая представителей Приморья, во главе с капитаном, оказались заложниками неприятной ситуации на судне «Островной-11». Экипаж должен был отправиться в Охотское море, однако капитан уверен, что судно не выдержит дальний рейс. Приняв командование супертраулером, Георгий Глазков обнаружил серьезные нарушения и поломки, о чем поспешил сообщить судовладельцу. Однако вместо устранения неполадок и соответствующих мер, компания занялась травлей капитана, которого попросту решили снять с занимаемой должности. Человек, ответственный за жизни людей в открытом море, вынужден обращаться за помощью к президенту России Владимиру Путину, сообщает «КП»-Владивосток».

Капитан отчитался о поломке, однако действий не последовало Фото: Социальные сети

Капитан отчитался о поломке, однако действий не последовалоФото: Социальные сети

Геогрий Глазков принял командование супертраулером «Островной -11» на прошлой неделе, 13 ноября. После тщательного осмотра корабля, специалист отправил рапорт об аварийном состоянии вверенного ему под управление судна. Кстати, об управлении, оно тоже оказалось неисправно, и 15 ноября траулер вынужденно встал на якорь. По словам команды, также сломан гирокомпас, да и вообще многие механизмы изношены, а пробоины в корпусе заделаны цементными ящиками. Естественно, что в связи с выявленными поломками, капитан-директор отказался рисковать командой и выходить в открытое море на неисправном судне. Соответствующие рапорты один за другим посыпались в ООО «Рыбокомбинат Островной», которому принадлежит аварийное судно. Однако владелец решил устранить капитана, а не существующую опасность, заявив, что Глазков неадекватен.

Копия приказа об отстранении капитана. Старший помощник уверяет, что никаких рапортов не составлял. Фото: Социальные сети

Копия приказа об отстранении капитана. Старший помощник уверяет, что никаких рапортов не составлял.Фото: Социальные сети

На судне уже побывали специалисты транспортной полиции. Для разъяснения ситуации «Комсомолка» обратилась в Управление на транспорте МВД России по ДФО.

– От судовладельца поступило сообщение, которое было зарегистрировано в соответствующем порядке. На данный момент опрошены и судовладелец и капитан. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение, – прокомментировала подполковник внутренней службы ведомства Ольга Мироненко.

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Транспортная полиция разбирается в ситуации, сложившейся на судне Островной -11
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Корреспондент издания также связался с представителем Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Выяснилось, что ведомство пока не подключались к расследованию.

На данный момент супертраулер «Островной-11» не вышел в открытое море, в ожидании дальнейшего решения экипаж находится в акватории Южных Курил. При этом якорное устройство не до конца исправно, поэтому при ухудшении погодных условий, есть вероятность сесть на мель. Капитан судна уже обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. В официальном письме в Кремль Георгий Глазков указал, что опасается повторения трагедии, как с траулером «Дальний Восток». Тогда корабль пошел ко дну, погибли 60 человек. Кэп отметил, что помимо навигации и рулевого управления, не работает осушительно-балластная система, поэтому в случае затопления шансов на спасение попросту не будет.

Во время осмотра судна персонал выявил различные неисправности Фото: Социальные сети

Во время осмотра судна персонал выявил различные неисправностиФото: Социальные сети

В Приморье подбором персонала на судно занимался ООО «Интрерыбфлот». Как выяснила «Комсмолока», морякам предлагали привлекательные условия и достойную оплату труда. Корабль планировалось отправить в рейс до мая 2020 года. Представители компании отказались от любых комментариев сложившейся ситуации.

СПРАВКА

«Островной -11» построен в 1981 году. Сейчас он приписан к порту города Невельск. Долгие годы супертраулер назывался «Млечный путь», а в июне 2019 года был переименован. Раньше судно принадлежало компаниям, базирующимся во Владивостоке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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