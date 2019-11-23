Киоск хороший был: водитель Audi Q7 протаранил постройку, разрушив магазин

Сегодня, 23 ноября, во Владивостоке водитель иномарки Audi Q7 не справился с управлением и протаранил продуктовый магазин.

ДТП произошло в районе автобусной остановки «Покровский парк» ранним утром. По счастливому стечению обстоятельств ни в магазине ни на улице людей не было - никто не пострадал.

Водитель автомобиля Audi Q7 протаранил продуктовый магазин. Фото: dps.control

По предварительной информации, происшествие случилось из-за того, что водитель Audi не справился с управлением. Он следовал по Океанскому проспекту со стороны Дальпресса в центр. Выполняя поворот, шофер не удержал руль, и автомобиль съехал с проезжей части на тротуар прямиком в стену магазина. Затормозить или как-то изменить траекторию движение уже было попросту невозможно.

Автомобилю потребуется дорогостоящий ремонт. Ущерб, причиненный предпринимателю, еще предстоит оценить экспертам.