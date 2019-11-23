2019-11-23T06:17:32+03:00
Общество

Киоск хороший был: водитель Audi Q7 протаранил постройку, разрушив магазин

По предварительной информации водитель попросту не справился с управлением
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Водитель автомобиля Audi Q7 протаранил продуктовый магазин. Фото: dps.control.Водитель автомобиля Audi Q7 протаранил продуктовый магазин. Фото: dps.control.
Изменить размер текста:

Сегодня, 23 ноября, во Владивостоке водитель иномарки Audi Q7 не справился с управлением и протаранил продуктовый магазин.

ДТП произошло в районе автобусной остановки «Покровский парк» ранним утром. По счастливому стечению обстоятельств ни в магазине ни на улице людей не было - никто не пострадал.

Водитель автомобиля Audi Q7 протаранил продуктовый магазин. Фото: dps.control

Водитель автомобиля Audi Q7 протаранил продуктовый магазин. Фото: dps.control

По предварительной информации, происшествие случилось из-за того, что водитель Audi не справился с управлением. Он следовал по Океанскому проспекту со стороны Дальпресса в центр. Выполняя поворот, шофер не удержал руль, и автомобиль съехал с проезжей части на тротуар прямиком в стену магазина. Затормозить или как-то изменить траекторию движение уже было попросту невозможно.

Автомобилю потребуется дорогостоящий ремонт. Ущерб, причиненный предпринимателю, еще предстоит оценить экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Давайте выпьем пиво и устроим митинг»: Школьники вступились за уволенную учительницу, которая рассказывала им о своем сексе
Педагог раньше училась у доцента Соколова, убившего студентку. Она вела блог о том, как хочет заниматься любовью под Rammstein и пить алкоголь
Новости 24
Вторую неделю подряд в Приморье ищут пропавшего 17-летнего подростка Олега Устинкина
15-летний житель Уссурийска не смог уйти от полицейской погони, разбив семейный автомобиль
Из-за трепанга четверо жителей Хасанского района едва не лишились свободы
Большой десантный корабль «Ослябя» вернулся во Владивосток из дальнего похода
Борис Кубай: 24 ноября Приморье вновь накроет дождь, переходящий в снег
Житель Приморья проведет 6 суток под арестом из-за неуплаты алиментов
Синоптики рассказали о причинах аномально высокой температуры воздуха 23 ноября
Стенд АО «Восточный Порт» признан самым инновационным на международном форуме «Транспорт России»
В Южную Корею на пароме: Приморье и провинцию Кангвон свяжет транспортная линия
Игорь Лукишин, руководивший аэропортом Владивостока 6 лет, покинул свой пост
Мужчина зарезал собутыльника за то, что тот случайно разбил его сантехнику
Контрабанда на 150 миллионов рублей: ценные породы древесины вывозили из Приморья в Китай
СК возбудил уголовное дело по факту убийства младенца его мамой во Владивостоке
Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 миллионов рублей