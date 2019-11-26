2019-11-26T07:17:42+03:00
Общество

Скандал с голым ребенком, чистящим крышу школы от снега, привел к увольнению дворника в Приморье

Директору учреждения после инцидента сделали замечание [видео]
Кристина ГРИН
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Раздетый школьник вызвался помочь тете, а вместо этого лишил ее работы.Раздетый школьник вызвался помочь тете, а вместо этого лишил ее работы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Случилось все в минувшую пятницу, 22 ноября в Уссурийске. В этот день прохожие заметили на козырьке средней общеобразовательной школы №31 ученика средних классов. Внимание привлекло не только его нахождение на крыше, но и то, что он был без верхней одежды. Голый мальчик, вооружившись лопатой, боролся со снегом. Примечательно, но за безопасность школьника отвечала взрослая женщина, которая стояла позади ребенка в куртке и внутри здания. Что вы вообще знаете о надежности.

Голым ребенком, чистящим снег с крыши школы, заинтересовались следователи Приморья.Соцсети

После того, как инцидент попал на видео, на ситуацию отреагировали силовики. Сперва полиция инициировала проведение проверки по факту произошедшего. Позже стало известно и о том, почему школьник стал участником голого коммунального перфоманса.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности участников видеосъемки и опросили их, - говорит Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю. - Установлено, что 22 ноября, учащийся 6 класса по просьбе своей тети, работавшей дворником в учебном заведении, оказал ей помощь в уборке снега. Мальчик не стал надевать верхнюю одежду, так как на улице было тепло.

Вместе с тем проверку проводило и управление образования Уссурийска. Как отмечают в пресс-службе мэрии, в этот день женщина-дворник убирала снег с козырька, а племянник на перемене вызвался ей в этом помочь.

- Мы поговорили с учеником, он подтвердил, что сам захотел помочь убрать снег. Никто ребенка не заставлял и не принуждал к этому, - рассказывает Сергей Старкин, директор школы № 31. - Сразу были приняты все меры. С педагогическим составом и с техническим персоналом школы проведена беседа.

Власти отмечают, что после разразившегося скандала дворника уволили с работы, завхозу за слабый контроль над техническим персоналом объявили выговор, а директору сделали замечание. У родителей помощника к школе нет никаких претензий. Теперь дело осталось за следователями, которые также заинтересовались происшествием.

- Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по сообщению в средствах массовой информации сведений о том, что в городе Уссурийске подросток в легкой одежде зимой счищает с козырька школы снег, при этом его поддерживает взрослый человек, находящийся внутри здания (в нарушение правил техники безопасности), - сообщила Аврора Римская, сотрудник пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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