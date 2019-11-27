Ученик в Приморье принес на урок два килограмма ртути и раздал ее одноклассникам

Семиклассник в приморском поселке Хороль принес на урок банку с ядовитыми шариками ртути. Парень раздавал вещество всем желающим. Часть ртути попала на деревянный пол, создав угрозу жизни и здоровью учеников и персонала школы.

С жидким металлом играли ученики школы номер три. Как рассказали «КП-Владивосток» очевидцы, ртуть находилась в банке из под майонеза. Учителя вовремя увидели опасные развлечения и сразу же эвакуировали всех, кто находился здании – 270 человек. Всех учеников отпустили по домам. Как оказалось – не зря, на деревянный пол все-таки попала часть ядовитого вещества.

- Учебный процесс приостановлен до полного проведения комплекса демеркуризационных мероприятий. Школу охраняет наряд полиции. Сотрудники полиции выясняют природу происхождения бутылки с ртутью. Ориентировочно в понедельник занятия в школе будут возобновлены, - прокомментировала Наталья Бондаренко, вице-губернатор Приморского края.

С жалобами на плохое самочувствие в больницу обратился один ученик школы номер три. Ребенок госпитализирован. Осмотр и лабораторные исследования исключили отравление парами ртути.

- Несмотря на то, что признаков отравления парами ртути у пациента не было, он был принят в стационар и находится под наблюдением специалистов. В настоящее время пациент чувствует себя хорошо, - сообщил Иван Белевич, главный врач Хорольской ЦРБ.

Он подчеркнул, что все школьники будут дополнительно осмотрены педиатрами и терапевтами. Отравление ртутью может привести к рвоте, кровоточивости десен, сильнейшим болям в животе, воспалению легких. В тяжелых случаях через несколько дней наступает смерть.

Инцидентом заинтересовалась прокуратура, которая организовала проверку.

- В рамках представленных полномочий надзорное ведомство проверяет соблюдение законодательства об образовании, а также надлежащую организацию профилактической работы с учащимися учреждения. Кроме этого, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль надзорного ведомства.