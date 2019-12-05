2019-12-05T12:49:36+03:00
Общество

Голый пациент сбежал на мороз из отделения реанимации в Приморье

Мужчина по какой-то причине выбежал из больницы через окно
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Пропажу обнаружил дежурный врачПропажу обнаружил дежурный врачФото: Александр ГЛУЗ
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В Надеждинском районе Приморья пациент больницы сбежал из учреждения. Мужчина выбежал из реанимации и укрылся у родственников.

По некоторым данным, инцидент произошел в ночь на 4 декабря. Пациент сбежал из Надеждинской центральной районной больницы из отделения реанимации, которое находится на первом этаже. Последний раз его видели во время обхода в период с 2:00 до 3:00 часов ночи. Причем на улицу мужнина выбежал голым, так как в отделении реанимации пациенты находятся без одежды. Температура на улице была в пределах -17…-20 градусов. Пропажу обнаружил дежурный врач, который сообщил об исчезновении мужчины в полицию.

- Отделение реанимации находится на первом этаже, согласно правилам пожарной безопасности, на окнах отсутствуют решетки. Пациент открыл створку и выбежал на улицу. Он укрылся у родственников, - прокомментировали «КП-Владивосток» в департаменте здравоохранения Приморского края.

По какой причине пациент сбежал – выясняют медики. Диагноз, по которому он находится на лечение в больнице, пока неизвестен. Сбежавшего мужчину нашли и вернули в больницу на лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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