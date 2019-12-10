Приморский городок Большой Камень, обычный рабочий день, время близится к вечеру. Внезапно в один из магазинов врывается разъяренный мужчина, выхватил нож и напал на девушку-продавца, которая оказалась его бывшей сожительницей. Схватка попала на видео.

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, мужчина в синей шапке повалил девушку-продавца на пол, схватил ее и стал беспощадно бить ножом. Жертва изо всех сил сопротивлялась и отбивалась, но нападавший все-таки сумел нанести несколько ударов, после чего сбежал.

Оказалось, что нападавшему 31 год, жертве – 28лет. Примерно год назад они состояли в отношениях и даже жили вместе. Как долго длился их роман – неизвестно, совместных детей, по неподтвержденной информации, нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/748757" frameborder="0"></iframe> Любовь, похожая на срок: отвергнутый мужчина едва не забил ножом бывшую девушку в Приморье.Видео: dpskontrol125rus

Как бывает, любовь прошла, отношения треснули и пара распалась. Были ли со стороны отвергнутого мужчины попытки вернуть даму сердца – неясно, как и непонятна причина конфликта. Во всем сейчас предстоит разобраться следователям, которые задержали нападавшего. Мужчина во всем признался.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Женщину с ножевыми ранениями отправили в больницу. По предварительной информации, ее жизни ничего не угрожает.